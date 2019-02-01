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加速區域發展 廣東訂出新戰略

2019-02-01 02:16聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

廣東省正全力推動「一核一帶一區」區域發展新目標。根據「一核一帶一區」規劃，廣東省區域發展格局明確為三大板塊：推動珠三角核心區優化發展；把粵東、粵西打造成新增長極，與珠三角城市串珠成鏈形成沿海經濟帶；把粵北山區建設成為生態發展區，以生態優先和綠色發展為引領，在高水平保護中實現高質量發展。

中新社報導，城鄉區域發展不平衡一直是廣東經濟發展的最大短板，去年6月的中共廣東省委十二屆四次全會上就明確提出：廣東要以構建「一核一帶一區」區域發展格局為重點，加快推動區域協調發展。

廣東勾勒的區域發展新線條，旨在改變傳統思維，轉變固有思路，突破行政區劃局限，實施以功能區為引領的區域發展新戰略；立足各區域功能定位，差異化布局交通基礎設施、產業園區和產業項目，因地制宜發展各具特色的城市，推進基本公共服務均等化，有力推動區域協調發展。

深圳市委書記王偉中指出，在珠三角這「一核」中，深圳將加強與廣州合作，強化雙核驅動作用，帶動珠江口東西兩岸融合互動發展。加強與珠三角其他城市合作，推進「深莞惠+河源、汕尾」一體化。

深圳正實施「東進、西協、南聯、北拓、中優」發展戰略，謀劃一批重大項目和重要戰略通道，向東連接粵東及東南沿海地區，向西連接粵西及西南地區，向南連接港澳，向北連接粵北及中南地區，中部做好中心城區等片區建設。

處於沿海經濟帶的揭陽市，致力打造成為自身高質量發展並具有強大帶動作用的粵東發展極。揭陽市委書記李水華稱，實施「一核一帶一區」區域發展新戰略，是立足於各地資源禀賦和發展條件的不同實施差異化的區域發展政策，為揭陽實施更均衡更協調發展。

作為北部生態區的雲浮市，則最大限度地把生態優勢轉化為發展優勢，著力推進城市與農村相融合，打造特色農業、鄉村旅遊、觀光休閒、健康養生等新型業態，全面打造粵北生態建設發展新高地。

核一經濟深圳

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