買黃金 陸蟬聯六年全球第一

2019-02-01 02:16 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



中國黃金協會31日發布的2018年統計數據顯示，中國大陸國內黃金產量連續12年位居全球第一，黃金消費量連續6年保持全球第一位。中國黃金協會會長宋鑫31日受訪時表示，2018年，中國黃金消費市場持續回暖，避險需求提升。

中新社報導，2018年中國大陸國內黃金產量為401.119噸，連續12年位居全球第一，與2017年相比，減產25.023噸，同比下降5.87%。這是中國黃金產量連續第二年下降。

宋鑫稱，2018年中國大陸黃金行業「走出去」步伐加快。重點黃金企業集團境外礦產金產量已達23.4噸，中國大陸黃金企業走向海外，已成為一種新的發展趨勢。2018年，全大陸黃金實際消費量1151.43噸，連續6年保持全球第一位，與2017年相比增長5.73%。大陸國內黃金消費市場持續回暖，首飾和金條、工業及其他用金繼續穩定增長，金幣銷售略有下降。

宋鑫說，受四季度人民幣匯率大幅波動、股市大幅下跌等因素影響，加之中美貿易摩擦及一系列複雜的經濟局勢推升了黃金的避險需求，愈來愈多的機構和居民傾向於持有黃金，促使金條消費大幅增長。2018年，國際金價最高觸碰過每盎司1366.05美元，最低跌至每盎司1160.10美元，年底收於每盎司1282.20美元，全年平均價格為每盎司1270.57美元，同比增長1.23%。

宋鑫認為，隨著美元加息力度減弱，美元加息對黃金價格的打壓減輕，今後黃金價格上漲空間增大。不過，黃金價格除美元外，供需關係、石油價格、各國黃金儲備、國際政經形勢等也會影響黃金價格。