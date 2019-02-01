制度三大突破 陸「納斯達克」不遠了

2019-02-01 02:16 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



中國證監會近日發布「關於在上海證券交易所設立科創板並試點註册制的實施意見」，大陸財經界人士分析，科創板在註册制試點、交易規則、退市制度等方面實現較大創新和突破，有望推動該板塊更好地服務實體經濟，大陸版「納斯達克」漸行漸近。

武漢科技大學金融證券研究所所長董登新接受中新社訪問時表示，註册制的推出，將成為科創板乃至A股市場的亮麗風景線。這是大陸A股第一次真正意義上IPO（首次公開發行）的市場化改革：IPO標準設計將更包容，如淡化盈利指標考核，更側重科技含金量及成長性評估；IPO審核將首次交由上交所獨立完成，更好推進市場化。

董登新強調，科創板雖著眼高科技產業，但其最大特點就在於包容性與開放性。比如有些科創企業發展前景好，但由於研發投入過多，導致財務數據並不亮眼，科創板可通過註册制更多地接納、吸引類似企業上市，從而更好服務實體經濟。

對此，華夏基金首席策略分析師軒偉亦表贊同。軒偉指出，科創板在制度設計方面更加市場化，也更注重和國際標準接軌。例如，試點註册制、上市門檻更為靈活等，都是對大陸資本市場現有框架的重要突破。

東北證券研究總監付立春認為，從長期來看，科創板二級市場的交易規則應與成熟市場接軌，實行T+0、無漲跌限制等交易制度，以保持二級市場的活力與效率。但考慮到改革的平穩性，此次科創板並未如市場此前預期的實行T+0制度，但將漲跌幅限制由現階段的10%擴大至20%。對此，董登新亦持類似意見。但他進一步提醒，除擴大漲跌幅制度外，新規還擬將投資者的交易門檻之一設為證券賬戶及資金賬戶資產不低於50萬元（人民幣，下同）。

董登新表示，由於科創板是新事物，從保護投資者的角度出發，設定投資者門檻無可厚非。但同時科創板也需要引導場外資金入市，故而不能將標準定得太高。

董登新還指出，科創板的退市制度可以說是史無前例的嚴厲，這也是設立科創板並試點註册制的必然要求。只有實施更加嚴格的退市制度，及時清退市場的害群之馬，才能確保科創板市場環境的優化。