親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

制度三大突破 陸「納斯達克」不遠了

2019-02-01 02:16聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

中國證監會近日發布「關於在上海證券交易所設立科創板並試點註册制的實施意見」，大陸財經界人士分析，科創板在註册制試點、交易規則、退市制度等方面實現較大創新和突破，有望推動該板塊更好地服務實體經濟，大陸版「納斯達克」漸行漸近。

武漢科技大學金融證券研究所所長董登新接受中新社訪問時表示，註册制的推出，將成為科創板乃至A股市場的亮麗風景線。這是大陸A股第一次真正意義上IPO（首次公開發行）的市場化改革：IPO標準設計將更包容，如淡化盈利指標考核，更側重科技含金量及成長性評估；IPO審核將首次交由上交所獨立完成，更好推進市場化。

董登新強調，科創板雖著眼高科技產業，但其最大特點就在於包容性與開放性。比如有些科創企業發展前景好，但由於研發投入過多，導致財務數據並不亮眼，科創板可通過註册制更多地接納、吸引類似企業上市，從而更好服務實體經濟。

對此，華夏基金首席策略分析師軒偉亦表贊同。軒偉指出，科創板在制度設計方面更加市場化，也更注重和國際標準接軌。例如，試點註册制、上市門檻更為靈活等，都是對大陸資本市場現有框架的重要突破。

東北證券研究總監付立春認為，從長期來看，科創板二級市場的交易規則應與成熟市場接軌，實行T+0、無漲跌限制等交易制度，以保持二級市場的活力與效率。但考慮到改革的平穩性，此次科創板並未如市場此前預期的實行T+0制度，但將漲跌幅限制由現階段的10%擴大至20%。對此，董登新亦持類似意見。但他進一步提醒，除擴大漲跌幅制度外，新規還擬將投資者的交易門檻之一設為證券賬戶及資金賬戶資產不低於50萬元（人民幣，下同）。

董登新表示，由於科創板是新事物，從保護投資者的角度出發，設定投資者門檻無可厚非。但同時科創板也需要引導場外資金入市，故而不能將標準定得太高。

董登新還指出，科創板的退市制度可以說是史無前例的嚴厲，這也是設立科創板並試點註册制的必然要求。只有實施更加嚴格的退市制度，及時清退市場的害群之馬，才能確保科創板市場環境的優化。

實體經濟IPO

相關新聞

大陸一加手機執行長 精算沉默成本做大優勢

2019-02-01 02:17

信用取代押金 新租賃經濟正夯

2019-02-01 02:16

吉林海南等地 瞄準太空產業

2019-02-01 02:16

買黃金 陸蟬聯六年全球第一

2019-02-01 02:16

加速區域發展 廣東訂出新戰略

2019-02-01 02:16

拓建國際大通道 長琿歐開通

2019-02-01 02:16

全球頂級智庫百強 大陸7家上榜

2019-02-01 02:16

彩券銷售火熱 規模世界第二

2019-02-01 02:12

張志軍：台資應界定特殊內資

2019-02-01 02:12

證監會新政 QFII、RQFII二合一

2019-02-01 02:08

陸股解碼／政策利多 後市向好

2019-02-01 02:08

陸股今封關 三大類股保值

2019-02-01 02:07

上海將加快推動千億元級投資 中芯國際14奈米今年量產

2019-01-31 22:11

去香港遊玩旅客6500萬創新高 主要仍以陸客為主　

2019-01-31 21:57

高雄發展賽馬真的好？博彩對港負面影響大 代價社會承擔

2019-01-31 19:31

劉飛躍母親：當局哄騙背信 兒子被判重刑將上訴

2019-01-31 19:18

人民幣兌美元中間價今猛升 續創半年來新高

2019-01-31 18:32

吸引千億美元流入 363檔陸債券納彭博巴克萊指數

2019-01-31 15:15

大陸黃金產量 連續12年居全球之冠

2019-01-31 13:54

中國年終獎金領多少 調查：逾6成不到4.5萬

2019-01-31 12:08

人民幣兌美元中間價今猛升 續創半年來新高

2019-01-31 11:05

陸1月官方製造業PMI高於預期 但仍低於枯榮線

2019-01-31 10:20

大陸網路叫車平台 滴滴傳將大裁員

2019-01-31 09:18

廣州工業投資 去年大增5成

2019-01-31 02:23

廣東去年融資規模 增逾2兆人民幣

2019-01-31 02:23

櫻桃、牛肉、葡萄酒 拉美3食品走紅大陸

2019-01-31 02:23

數位消費 滬、京、穗等5城領先

2019-01-31 02:23

精博台商專欄／台灣施行CRS的衝擊

2019-01-31 01:07

未受貿易戰影響 陸城鎮新增就業數1,361萬人

2019-01-31 01:06

人民幣在岸升破6.72六個月高點 今年升值 2%

2019-01-30 22:19

阿里去年第4季財報獲利37% 優於預期 盤前漲2%

2019-01-30 20:08

台灣手搖飲料風靡大陸 業者赴台邊喝邊引進

2019-01-30 18:50

中國二讀外資法 邊貿易談判邊向美國示好

2019-01-30 16:26

2018中國智慧手機出貨衰退 華為逆勢稱冠

2019-01-30 16:18

中美貿談前夕 滬指三連跌

2019-01-30 15:37

杭州企業推「996」工作制：難兼顧家庭可離婚

2019-01-30 13:33

傳華為要求產線移往中國 台積電：已有設廠

2019-01-30 13:20

中國1月PMI恐再降 工業生產持續放緩

2019-01-30 10:32

A股開市偏軟 金融鋼鐵股向下

2019-01-30 10:24
看更多

熱門文章

多一點、少一點！ 台灣被美國「一國兩制」了

2019-01-31 10:00

台高中生申請大陸大學門檻再降！學測任一科達標即可

2019-01-31 18:17

大陸碩士辭掉白領工作送外賣 萬言自白網路暴紅

2019-01-31 13:51

台資變陸「特殊內資」？專家：三條件解讀

2019-01-31 20:06

大陸海協會長張志軍：台資應界定為「特殊內資」

2019-01-31 10:02

凍結3年後 大陸一口氣建4核電機組

2019-01-31 16:54

媽在殯儀館工作 老師竟嫌小孩「陰氣」、「看到就怕」

2019-01-31 16:10

數家衛視接上級通知 陸媒證實《延禧》等宮鬥劇遭停播

2019-01-31 09:40

16歲女生棋霸兼學霸 一年只看一次電視

2019-01-31 16:04

網路購票逾8成 中國春運不再漏夜排隊

2019-01-31 10:12

高雄發展賽馬真的好？博彩對港負面影響大 代價社會承擔

2019-01-31 19:31

中國年終獎金領多少 調查：逾6成不到4.5萬

2019-01-31 12:08

八縱八橫路網開通 春節返鄉不再是惡夢

2019-01-31 10:12

宗教壓迫 南陽地下教會主教被降為官方助理主教

2019-01-31 12:39

大陸網路叫車平台 滴滴傳將大裁員

2019-01-31 09:18

上海市長應勇：願和北高等其他台灣縣市開展合作交流

2019-01-31 21:25

毛主席分身 大陸著名演員彭江去世

2019-01-31 14:33

北京地鐵囂張吃沙其馬 上海鳳爪女「擾亂秩序」被拘

2019-01-31 16:02

人民幣兌美元中間價今猛升 續創半年來新高

2019-01-31 11:05

傳陸禁宮鬥劇 港媒：極左思維恐致災難後果

2019-01-31 12:05

大陸黃金產量 連續12年居全球之冠

2019-01-31 13:54

酒店揉奶案／真假臥底分不清 官官相護何時了

2019-01-31 16:44

2018中國新生兒取名 浩宇梓涵成榜首

2019-01-31 12:05

中國南海救助中心成立 菲總統府：應該感謝

2019-01-31 20:47

知道要防非洲豬瘟了 中國禁止蒙古豬肉入境

2019-01-31 19:21

劉鶴赴美談判 遭中國訪民攔截抱大腿陳情

2019-01-31 18:53

春運有別 大都市秀科技小縣城在泡麵

2019-01-31 10:11

中國審議外商投資法草案 台灣可能不納入

2019-01-31 12:29

種族歧視？大媽狂講中文 義大利店員辱罵還「開槍」

2019-01-31 16:11

台資變陸「特殊內資」？台商：樂觀其成

2019-01-31 19:57

預防超級細菌爆發 喉嚨痛應避免服過量抗生素

2019-01-31 21:22

人民幣兌美元中間價今猛升 續創半年來新高

2019-01-31 18:32

美國駐中國大使館聲明 促北京釋放維權律師王全璋

2019-01-31 09:00

港台夫妻做全職紮染師 傲遊四海全靠一塊布

2019-01-31 21:23

台資變特殊內資？陸委會：不改變中華民國存在事實

2019-01-31 18:39

春運要算時間經濟帳 逃難返鄉成歷史記憶

2019-01-31 10:10

去香港遊玩旅客6500萬創新高 主要仍以陸客為主　

2019-01-31 21:57

劉飛躍母親：當局哄騙背信 兒子被判重刑將上訴

2019-01-31 19:18

吸引千億美元流入 363檔陸債券納彭博巴克萊指數

2019-01-31 15:15

陸1月官方製造業PMI高於預期 但仍低於枯榮線

2019-01-31 10:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top