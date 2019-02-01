吉林海南等地 瞄準太空產業

2019-02-01 02:16 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



探索浩瀚的宇宙是人類的夢想，但夢想需要有科技和產業的支撐。據新華社報導，2019年中國大陸多地的地方兩會的訊息透露，目前，大陸多地正挖掘自身比較優勢，瞄準太空產業，培育發展新動能。

例如，地處東北老工業基地的吉林省，近年來，借助中國科學院長春光機所等科研院的航空航天科研力量和成果，大力發展航空航天產業。吉林省省長景俊海在吉林兩會上表示，今年，吉林裝備製造業重點推動「吉林一號」衛星星座組網，積極參與大陸國家低軌互聯網星座建設等項目，並將發展衛星及航天信息等一批戰略性新興產業，抓好進取空間探空「小型運載火箭」等項目。

吉林進取空間探空項目採取整體規劃、分期建設的形式。目前，該項目正在長春新區進行總裝聯調測試和辦公條件建設，並擬在吉林境內規劃建設發動機總裝車間，項目一期達產後，每年可滿足交付35發以上高性能小型運載火箭，同時兼顧航天產品主要零部組件及發動機的生產製造。

除了吉林外，擁有文昌衛星發射中心的海南提出，推動文昌國際航天城相關規劃編制實施，加快航天領域重大科技創新基地建設。作為擁有眾多航天科技研發力量的北京，提出爭取深空探測等重點任務和項目在京落地。

在航天科技研發製造方面擁有比較優勢的四川、黑龍江、湖北等地，也確立發展航天產業的重要方向。四川提出，創建國家軍民融合創新示範區，圍繞航天及衛星應用等優勢領域，培育十大軍民融合產業集群。湖北提出，深化與央企軍工集團、軍工科技院校的戰略合作，加快航空航天、北斗導航等產業發展。