信用取代押金 新租賃經濟正夯

2019-02-01 02:16 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



愈來愈多大陸年輕人加入「新租賃經濟」大潮中，從房子到車子，從服飾到電腦，甚至玩具、嬰兒車，全都可以租用。上海金融與法律研究院近日發布的大陸首份「2019新租賃經濟報告」指出，中國大陸租賃經濟明年有望突破10兆元人民幣，參與租賃經濟服務的人數也將超過1億人。

據金融時報導，「以租代買」已成為新潮流。經過近幾年的野蠻生長和無序競爭，以多起共享單車企業倒閉，千萬使用者押金難退為標誌和轉捩點，以押金為主要盈利模式的共享經濟已失去生命力。新活躍起來的「新租賃經濟」，則在避免「押金坑」。

上海金融與法律研究院通過對多家信用免押金租賃平台的調研發現，去年以來，免押金租賃市場呈現三大趨勢。首先，三、四線城市崛起，用戶數量增長速度迅猛，已占總用戶的近30%；其次，年輕化趨勢明顯，「80後」和「90後」占總用戶的90%以上；2018年用戶租賃的物品更加豐富，3C數碼、服裝飾物、圖書成為使用頻次最高的物品，單件物品能免掉的押金數額也愈來愈大。

信用取代押金，降低了用戶的使用門檻和資金風險。蘇寧金融研究院高級研究員付一夫受訪表示，新租賃經濟與傳統租賃經濟的差別主要有兩點。

一是信用體系的加持。付一夫表示，就傳統租賃經濟而言，是以支付押金的形式來換取一定時期內物品的使用權；而在新租賃經濟下，消費者無需再支付押金，而是以信用分作為准入門檻。二是互聯網化的租賃體驗。近些年互聯網技術日漸成熟，為新租賃經濟的發展打下基礎。同時，體驗式、個性化消費興起，基於互聯網平台的租賃行為無疑是一種全新的消費體驗。

「雖然租賃經濟這幾年走了很多彎路，但我依然十分看好租賃經濟的前景，當『信用免押金』解決了租賃市場的最大痛點，也就避免了租金濫用帶來的風險。」上海金融與法律研究院研究員、執行院長傅蔚岡表示，今年，共享經濟將進入下半場，信用取代押金的新租賃經濟將成為行業趨勢，從而降低用戶使用門檻和資金風險。