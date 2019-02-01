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大陸一加手機執行長 精算沉默成本做大優勢

2019-02-01 02:17經濟日報 林宸誼

大陸一加手機拿下印度高階手機市占40%。 網路照片
大陸一加手機拿下印度高階手機市占40%。 網路照片
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大陸手機市場已進入增長乏力狀態，許多手機品牌已進軍印度市場，在印度高階手機市場市占40%的一加（One Plus）手機CEO劉作虎，日前在新浪「2018科技風雲榜」發表演講提到，一加手機能夠活下來其實是因為「保守」。

一加手機與台灣淵源相當深厚，除了研發團隊是台灣人，在印度製造的手機是由鴻海代工，並於2018年6月成立台北研發中心。

抵住誘惑 謹守核心價值

一加科技創始人兼CEO劉作虎 （網路照片）
一加科技創始人兼CEO劉作虎 （網路照片）
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環球網報導，根據市場調研機構Counterpoint Research公布的報告顯示，包括2018年第3季以內，一加手機拿下高階手機40%市占率，並已經連續兩季成為印度高階手機市場、售價在3萬盧比以上（約新台幣1.3萬元）的銷售冠軍。

新浪科技報導，劉作虎在演講中表示，手機是競爭最激烈的行業之一，稍微不小心，錯失了最佳的產品發布時期，就有可能是人民幣幾個億的損失，「很多人好奇說，突然發現一加還活著，而且還在印度、美國市場發展得不錯。因為我們一直在堅持做手機這件事情，做自己喜歡的產品。」

一加手機從成立至今五年時間，劉作虎感歎地指出，手機行業這五年變化太大了，但一加依然堅持，並且活得還不錯，核心是一加相對比較「保守」，這是做企業的一點感悟，每天會接觸非常多的誘惑，你怎麼樣能夠抵住誘惑，不犯錯誤，說起來容易、做起來不容易。

劉作虎舉經常說一個小故事，例如去停車場，每小時人民幣1元，半個小時把事情辦完了，這個時候是開著車走，還是繼續在裡面坐半個小時把1元錢用掉，回答很簡單，肯定開車就走。

但如果是每個小時人民幣100萬元，同樣也是半個小時把事情辦完了，是繼續在這裡等，還是開著車就走？可能很多人就開始猶豫了，雖然這不是現實的案例，但實際上做企業的人每天都在經歷這樣的問題。

劉作虎表示，當時一加在孟買想開一個體驗店，同事選了一個位址並交了訂金100萬盧比，但劉作虎認為這個地址達不到要求，只好忍痛把這100萬盧比當交學費，也要換地址。

他指出，許多人說一加真有錢，但實際上如果真正在這個位址上去建了體驗點，後面要投入更多的資源、更多人力、物力維護這個體驗店，這叫「沉默成本」，許多人會在這方面犯錯誤，這是一加這幾年非常大的感悟。

只做消費者喜歡的產品

劉作虎並分享一加的產品之道──那就是回到本質，但是做起來不容易，「如何做好產品呢？我們一定要做一個自己發自內心認可的產品。」他表示，今天手機行業很多人開發會，講很多概念、黑科技，很多數字的東西，但這是噱頭。

劉作虎指出，兩年前看到很多廠家都在說手機快充，30W、40W，吹牛吹得很厲害，但一加一直是生產20W，「看到不少用戶的評價，認為一加的快充體驗是最好的，有可能一加並不是一個擅長做行銷的公司，但一定要做使用者喜歡的產品，這是一加堅持的東西。」

大陸科技媒體「驅動中國」報導，兩年多前就投入資源做5G調研的一加手機，將於2019年第2季，與英國最大營運商EE發布歐洲第一款商用5G手機，除了5G網路方面的支援外，EE還將會為一加提供銷售通路方面的支援，也就是一加的5G手機將會擺上EE的櫃台上。

高階手機一加印度

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