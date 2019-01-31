去香港遊玩旅客6500萬創新高 主要仍以陸客為主

2019-01-31 21:57 香港01 記者倪清江／報導



廣深港高鐵香港段通車後，來港大陸旅客有明顯升幅。香港01資料照片 分享 facebook 隨著廣深港高鐵香港段及港珠澳大橋分別在去年9月及10月通車，過去數月來港大陸旅客有明顯升幅，當中11月及12月按年升幅逾兩成，全年訪港大陸旅客累計達到5,104萬人次，是首次突破5,000萬，較2017年增加14.8%。升幅主要由不過夜大陸旅客帶動，按年增長20.1%，增幅比過夜大陸旅客多1.7倍（7.4%）。

旺丁不旺財 港元匯率強拖低人均消費

全年訪港旅客人次也創新高，按年上升11.4%，達到6,515萬人次。不過值得留意是短途旅客全年下跌0.6%至886萬人次，主要原因是台灣、韓國及印尼旅客都減少，當中印尼旅客銳減11.1%；不過日本旅客明顯反彈，增加4.8%至85.2萬人次，旅發局總幹事劉鎮漢指「好多年都未見過」，相信原因是世界多處有恐襲，而‪香港一直是安全城市‬，吸引日本人來港。

至於長途客方面，整體上升2.8%，當中美國旅客增加7.1%至93.2萬人次，劉鎮漢解釋主要因多了直航機來港；加拿大旅客也上升1.3%至26.1萬人次，劉指實際數字可能更高，因部分人是持香港身份證訪港的移民。

酒店入住率也報喜，整體入住率上升2個百分點至91%，當中中價酒店在11月錄得97%入住率；平均房價1,375元，接近2014年的1,473元紀錄，當中乙級高價酒店及中價酒店按年房價升幅近一成。劉鎮漢指以一個擁有8.1萬間酒店房間的城市而言，此比率屬「滿瀉」。

不過過夜旅客平均留港時間錄得跌幅，由3.2晚減至3.1晚，當中大陸減少0.1晚至留港3晚。過夜旅客人均消費在第三季回落，錄得1.7%按年跌幅。當中大陸旅客消費按年下跌2.5%，長途客更少6.6%；短途客消費由首兩季錄得近一成升幅，降至只升1.7%，新興市場旅客消費增長也由第二季的34.5%，滑落至只升10.1%。劉鎮漢解釋，第三季出現180度轉變，是由於美元匯率在年中由弱轉強，連帶港元兌換價上升，影響旅客消費力，他預期去年第四季人均消費再錄得2.5%跌幅。

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