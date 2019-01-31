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高雄發展賽馬真的好？博彩對港負面影響大 代價社會承擔

2019-01-31 19:31台灣醒報 記者陳玨明╱台北報導

關注香港賭風問題團體指出，近年較難處理的是隱蔽賭徒，他們會透過互聯網下注，令外界...
關注香港賭風問題團體指出，近年較難處理的是隱蔽賭徒，他們會透過互聯網下注，令外界難介入提供協助。（photo by香港平和基金）
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高雄市如果有天成功的開展賽馬活動，從經濟角度或能帶來正面回報，然而必須指出，賽馬或博彩活動表面帶來龐大的經濟效益，但也同時存在社會另類成本，例如病態賭博問題及非法博彩活動等，一位香港關注賭博風氣的人士分析，韓國瑜預視高雄發展賽馬或可較香港帶來更大的經濟效益，但社會必然要承擔更大代價，當中更不能忽略兩岸因素。

6成港人過去一年賭博

根據香港平和基金委託香港理工大學進行的研究，其發表的《香港人參與賭博活動情況 2016》報告，61.5%的香港民眾曾在過去一年參與賭博活動，而有0.5%及0.8%的受訪者，曾參與非法賭博及借貸賭博。

香港平和基金是由港府民政事務局於2003年9月成立，屬信託慈善基金，用以資助預防及緩減與賭博有關問題的措施，基金獲香港馬會捐款，每年撥款近3000萬元台幣給香港的社會福利機構，為問題和病態賭徒及其他受影響人士而設的輔導、治療和其他支援服務。

該份報告指出，有1.4%的受訪人士被診斷患上賭博失調，而進一步分析更顯示，曾參與賽馬博彩及足球博彩的受訪人士較沒有參與的受訪者，更有可能成為賭博失調者，他們成為賭博失調者的機會分別是沒有參與的受訪者的6.1倍及2.7倍，足見只要參與過賽馬博彩，成為賭博失調者的機會便大大提升。對青少年的影響亦不容忽視，高達21.8%的青少人曾在受訪前一年參與賭博活動。

增大社會賭風

關注香港賭博問題的香港基督教非牟利機構明光社的項目主任歐陽家和在接受訪問時表示，未能理解韓國瑜何以能預期高雄如果舉辦賽馬，可以較香港帶來更高稅款的理由，「畢竟香港馬會在賭博方式上有一定限制，如果把賭博方式開放，大幅推高投注額並非難事，加上台灣土地多，飼養更多馬匹來應付更多賽事，成本也較香港低，所以也不是沒有可能。」他同時強調，若然如此，必然大大加強社會的賭風，而引來的後果絕不能忽視。

他以香港為例說明，雖然香港賽馬會作出撥款予平和基金，以如同回饋社會方式，讓和平基金再資助賭博相關的輔導工作，但其實涉及的金額比例太低，「現時只有4個機構受助，是遠遠不足，機構未能處理所有病態賭徒、賭博問題，需要其他機構承擔處理。」

不打自己人主意？

他指出，現時香港另一潛藏問題是隱蔽賭徒，他們會透過網絡參與賭博活動，卻難以被發現，故外界亦難以介入協助，「他們如最終成癮、欠債，甚至自殺，失去的就是性命，也可能令家庭破碎，這些都是社會需要一同承擔的代價。」

歐陽家和又引用自己早前到澳門考察的觀察指出，如把博彩視為產業來帶動經濟，澳門是最佳例子，而這些城市普遍是把博彩開放了遊客，「不打自己人主意」，而稱從澳門業界知悉，當地大部分的博彩收入都是來自旅客，更準確是都來自陸客。

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賭博香港經濟

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