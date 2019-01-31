吸引千億美元流入 363檔陸債券納彭博巴克萊指數

2019-01-31 15:15 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



彭博今天正式確認，以人民幣計價的大陸國債和政策性銀行債券，將從4月起納入彭博巴克萊全球綜合指數，人民幣計價的大陸債券將成為繼美元、歐元、日圓之後的第四大計價貨幣債券。

第一財經報導，此次納入是中國人民銀行、財政部和國家稅務總局完善數項配套措施的結果。人行今天也公告，下一步將與有關部門一起，繼續完善相關制度規則安排，進一步提高大陸債券市場對外開放水準，為國際投資者提供更加友好、便利的投資環境。

根據截至1月24日的統計數據，將有363檔大陸債券被納入彭博巴克萊全球綜合指數，完全納入後，將在該指數54.07兆美元的市值中占比達6.03%。

渣打近期預計，隨著債市國際化進程深入，2021年底前將為大陸債市帶來2860億美元流入。瑞銀亞太區固定收益主管布里斯科表示，截至2018年10月底，以人民幣計算，彭博巴克萊中國綜合指數回報率超過7.11%。大陸債券納入該指數後，在全球債市中的占比約6%，預計帶動約2500億美元流入大陸債市。

目前外資機構對於大陸信用債的配置仍然很少，隨著外資評級機構進入大陸市場，預計大陸信用債市場也將迎接更多資金流入。

標普全球評級28日正式獲准在大陸境內債券市場成立並營運信用評級機構，成為在中國大陸成立的第一家國際投資者全資擁有的信用評級機構。

當前，國際上使用最廣泛的三大債券指數為彭博巴克萊全球綜合指數、花旗全球政府債券指數及JP摩根全球新興市場多元化債券指數。

數據顯示，截至2018年底，境外機構共持有人民幣債券1.73兆元，年度增速達 51%，外資在全市場中占比為2.24%，在國債市場中的占比已升至8.04%，全年抬升超過3個百分點。