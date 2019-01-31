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人民幣兌美元中間價今猛升 續創半年來新高

2019-01-31 11:05聯合報 記者李仲維╱即時報導

人民幣百元鈔。(香港電台)
人民幣百元鈔。(香港電台)
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人民幣兌美元中間價今天報6.7025，升值318基點，續創去年7月19日以來新高。專家分析，美國聯準會釋出鴿派的訊息遠超市場預期，人民幣「再逆襲」已無懸念。

周一至周四，人民幣兌美元中間價分別上調469、116、13、318基點。本周至今累計上調916點。

在岸人民幣兌美元今天開盤報6.6900，創去年7月以來新高，上日夜盤收報6.7156。

華爾街見聞首席經濟學家鄧海清指出，美國聯準會這次鴿派程度遠超市場預期，人民幣「再逆襲」已無懸念。

鄧海清分析，強美元週期可能結束。從長期趨勢看，美元週期決定人民幣兌美元匯率。無論美國經濟到底如何，聯準會加息基本提前結束，弱美元週期已經開啟，這決定了人民幣匯率升值的大方向。

其次，人民幣匯率對大陸經濟和貨幣政策鈍化。2018年底，大陸經濟數據進一步下行，貨幣寬鬆顯著加碼，但人民幣匯率卻穩中有升，外匯存底也不再減少，表明匯率市場已經隱含充分的大陸經濟下行和貨幣寬鬆預期；除非大陸經濟出現嚴重的超預期惡化，否則對人民幣匯率壓力已經不大。

第三，中美貿易摩擦緩和利多人民幣升值。解決中美根本矛盾任重道遠，但至少達成暫時性和階段性協議的前景較高，市場也會猜測大陸希望人民幣升值以減少順差。從當前美元指數對應的美元兌人民幣匯率應有水準來看，僅僅修復相關性也會導致人民幣繼續升值。

人民幣經濟聯準會

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