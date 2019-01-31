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陸1月官方製造業PMI高於預期 但仍低於枯榮線

2019-01-31 10:20聯合報 記者李仲維╱即時報導

中國大陸統計局數據顯示，製造業生產擴張略有加快。(大公網)
中國大陸統計局數據顯示，製造業生產擴張略有加快。(大公網)
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中國大陸國家統計局上午發布1月官方製造業採購經理人指數(PMI)為49.5，優於市場預期及上個月的49.4，但仍為連續第二個月低於枯榮線。至於非製造業PMI則為54.7，高於上個月的53.8，創四個月來最高水準。

國家統計局並公布，1月綜合PMI產出指數為53.2，比上個月上升0.6，景氣度有所回升。

從分項指數來看，在構成製造業PMI的五個分類指數中，生產指數和供應商配送時間指數高於臨界點，新訂單指數、原材料庫存指數和從業人員指數低於臨界點。

製造業PMI是一個綜合指數，按照國際上通用的做法，由五個主要擴散指數加權而成。通常PMI指數在50以上，反映經濟總體擴張；低於50，反映經濟衰退。

數據顯示，2019開年一個月，大陸製造業PMI有所回升；非製造業商務活動指數連續兩個月上升，升幅有所擴大；綜合PMI產出指數溫和上漲，超過去年第四季高點。

在製造業方面，大型企業擴張速度回溫，小型企業整體收縮繼續加劇，不僅位於臨界點以下，下滑幅度還較上月更大。統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀，這表明大型企業運行基本穩定，對未來市場發展預期相對樂觀。

統計局數據顯示，製造業生產擴張略有加快，主要原材料購進價格和出廠價格總體水準降幅縮小，新動能持續積蓄，節日消費效應顯現。

趙慶河指出，調查結果顯示，反映原材料成本高和人民幣匯率波動對企業生產經營帶來一定影響的企業比率為34.5%和12.7%，分別比上月下降2.9和1.2個百分點，均連續三個月回落，表明近期企業原材料採購成本壓力有所緩解，人民幣匯率波動影響也有所減輕。

在服務業方面，證券、房地產等行業連續位於收縮區間，行業景氣度偏弱。

華泰宏觀李超團隊點評指出，PMI開年仍然低迷，預計短期維持低位。由此，經濟下行壓力仍大，該團隊預計2019年GDP增速回落至6.2%，未來政策將更加注重逆週期調節，穩定總需求，相關逆週期調節政策或加碼。

PMI經濟

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