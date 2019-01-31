大陸網路叫車平台 滴滴傳將大裁員

2019-01-31 09:18 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



大陸網路叫車平台滴滴。(新浪財經) 分享 facebook 中國大陸網路傳出叫車平台滴滴將裁員25%，涉及產品技術、網約車團隊等。據悉，滴滴有逾萬名員工，照此計算，滴滴將裁員逾3000名員工。這次裁員分批次進行，可能會一直延續到3月。

澎湃新聞報導，滴滴尚未對上述消息作出回應。但早在1月4日就有消息稱，滴滴上海團隊解散，員工併入杭州和北京。

滴滴當時回應稱，該消息是謠傳，滴滴上海團隊一切正常，未來將繼續服務好廣大乘客朋友和司機師傅們。此外，滴滴宣布，小桔車服將啟動北京+杭州的雙總部戰略，以提升小桔車服各地區域之間的協同效率。

按照計畫，原車服上海團隊將陸續搬遷至北京、杭州兩地。當時就有員工質疑，這是在變相裁員。

去年12月14日的滴滴出行全員大會上，滴滴CEO程維還曾表示，因為表現不如預期，員工年終獎金比去年縮減一半，滴滴高階主管集體不拿年終獎金。據悉，去年滴滴普通員工年終獎金分為ABC三檔，A級是6個月薪水，B級是4個月，C級是2個月。

去年發生的兩起司機姦殺女性乘客的事件後，讓滴滴面臨的壓力頗大，為此，滴滴內部進行多項整改。

2018年12月5日，滴滴發布內部郵件，宣布組織架構升級。此次升級，滴滴核心業務和多部門進行合併、調整。其中，專快車事業群合併，成立網約車平台公司，原小桔車服和汽車資產管理中心（AMC）合併，升級為新車服，成立車主服務公司。

2018年9月7日，程維在內部信中提及，6年來滴滴還沒有盈利過，2018年上半年滴滴整體淨虧損超過人民幣40億元。