數位消費 滬、京、穗等5城領先

2019-01-31 02:23 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



阿里巴巴集團29日發布的「2018年中國數字（數位）經濟發展報告」顯示，人均數字消費上海、北京、廣州、深圳、杭州五城領先全大陸，蘇州、成都、重慶、武漢、南京緊隨其後。

中新社報導，該報告共發布了2018年數字消費力省份排行榜、中國大陸主要城市群數字消費力排行榜、各層城市的消費增速趨勢等20項數據。報告稱，三四線城市和農村數字消費增長速度超過一線、新一線和二線城市，數字化成為普惠性發展的重要推動力。

從城市群看，中原城市群等積極擁抱數字經濟，成為後起之秀。長三角、珠三角、京津冀分列數字消費前三位。其中，長三角地區數字消費占全大陸近40%，在城市群中遙遙領先。中原城市群、北部灣城市群、長江中游城市群、成渝城市群和關中平原城市群數字消費力則迅速增長。

大陸農村的數字消費增速全面超越了一線、新一線和二線城市。一年來，大陸國家級貧困縣在阿里巴巴平台的網路銷售額超過630億元人民幣。十個電商脫貧樣板縣2018年在阿里平台的網路銷售額增速大幅提升，重慶奉節增長58.6%，安徽金寨增長50.8%，內蒙古敖漢旗的網路銷售增速最為驚人，達到了794.4%。

報告顯示，2018年，「80後」仍是消費主力軍，消費占比38.4%；1990年至1994年出生的用戶消費占比為21.9%；「70後」消費占比為16.6%。

健康、旅遊、文化、餐飲等服務消費均增長較快。例如旅遊方面，阿里巴巴旗下飛豬平台數據顯示，2018年，中國大陸遊客腳步遍及全球192個國家和地區，其中，俄羅斯、柬埔寨、歐洲各國、越南、馬來西亞在中國大陸民眾的旅行清單上，熱度越來越高。