櫻桃、牛肉、葡萄酒 拉美3食品走紅大陸

2019-01-31 02:23 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



上海海關提供的相關統計報表透露一項訊息，來自拉美地區的三種美味食品：櫻桃、牛肉、葡萄酒，正走俏中國大陸市場，遙遠的「拉美紅」正成為「中國紅」。

新華社報導稱，2018年，上海海關關區進口櫻桃4.94萬噸、貨值約22億元（人民幣，下同），比上一年分別增長59%和38.9%。其中，自智利進口3.77萬噸、貨值近16億元，同比大幅增長192%和117.7%。憑藉南半球天然的「反季節」優勢以及「中國—智利自由貿易協定」賦予的零關稅優惠，智利櫻桃已成為長三角2019年元旦、春節進口水果市場的耀眼主角。

智利水果出口商協會歐亞市場總監夏瑞夫表示，智利主打的紅色、黃色櫻桃與中國年節文化中「吉祥紅火」的主題非常契合，擁有「幸福正當紅」的美好寓意，希望能夠長久受到中國大陸消費者喜愛。

據智利水果出口商協會統計，2017－2018年，智利對中國大陸櫻桃出口超過12.5萬噸，創歷史新高。對中國大陸出口已占智利櫻桃出口總量的85%以上，智利已成為中國大陸最大的櫻桃供應國。

第二種紅色美味是牛肉。2018年，上海海關關區進口牛肉43.4萬噸、貨值146.7億元，同比均大幅增長六成以上。其中，自巴西、阿根廷、烏拉圭等拉美國家進口27.8萬噸、貨值80.5億元，同比增幅均超過七成。相比起來，拉美牛肉的價格更具競爭力，單價不及北美洲進口牛肉價格的一半，只有歐洲和大洋洲進口牛肉價格的六成和七成，可謂物美價廉。

第三種紅色美味是葡萄酒。但是，猶如葡萄酒豐富的口感一樣，相關拉美出口商對中國大陸市場的感受，也是五味雜陳。2018年，上海海關關區進口葡萄酒貨值約95億元，比上一年增長8%。其中，自拉丁美洲進口5.17億元，同比減少6.53%。相比櫻桃、牛肉明顯的優勢，拉美葡萄酒在中國市場仍屬「小眾」商品。

在海關專家陳仲兵看來，在拉美進口食品陣營中，還有一批「潛力股」，包括阿根廷的紅蝦、藍莓，烏拉圭藍莓，以及巴拿馬、多明尼加的香蕉、牛油果和菠蘿等。