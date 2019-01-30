人民幣在岸升破6.72六個月高點 今年升值 2%

2019-01-30 22:19 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



人民幣兌美元即期匯價（CNY）30日收盤升破6.72元。 中新社 分享 facebook

人民幣兌美元即期匯價（CNY）30日收盤升破6.72元，與中間價續創逾半年新高，收盤報6.7131，較上一交易日上漲178點。

路透報導，這是人民幣即期匯率近半年來首次升破200日均線，且近一個月內就升值2%；市場認為，人民幣走升是受到中美啟動貿易談判的激勵，推升市場做多情緒。市場也樂觀看待農曆春節前，人民幣升逾6.7關口的可能性大增。

報導指出，美國聯準會31日淩晨三點將公佈政策聲明，投資者普遍預期1月將按兵不動，最有可能於3月加息。美國加息預期弱化，也帶動人民幣兌美元全線走升。

而人民幣即期匯率挺進的關鍵，則是受到中美30日啟動貿易談判的激勵，這是中美領導人達成為期90天的貿易停戰以來，最高層級的會談。美國財政部連續兩天就談判發表樂觀評論，美國財政部長更預期與中國的貿易談判將取得重大進展；儘管美國對華為提出指控，但美方澄清談判與華為事件並不相關。

加上節前匯市成交趨少，外資行交易員指出，「要過年了，市場現在基本已經轉為升值端了」，推動匯價快速突破技術阻力。

人民幣匯率節前持續走強，大陸國家外匯管理局總經濟師兼國際收支司司長王春英在旗下官媒《中國外匯》發文指出，當前人民幣匯率雙向浮動增強，有利於鞏固更加多元、理性的市場預期。他也預期2019年的外匯市場運行有望延續總體平穩發展趨勢。