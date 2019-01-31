廣州工業投資 去年大增5成

2019-01-31 02:23 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



廣州市工信局29日通報稱，2018年，該市規模以上工業增長5.5%；完成工業投資額951.5億元人民幣，同比增長53.8％，一舉扭轉工業投資頹勢。

中新社報導，預計2018年廣州規模以上工業利潤總額同比增長8%左右，其中軟件與信息技術服務業營業收入預計同比增長26%左右。尤其是，新興產業投資提速，該年度全市電子信息製造業工業投資同比增長169.7%，高技術產業（製造業）完成投資同比增長154.3%。

此外，製造業實際利用外資也大幅增長，全市製造業新設外商投資企業135家，同比增長33.7%；實際利用外資29.40億美元，同比增長237.1%。

目前，廣州先進製造業增加值占規模以上製造業增加值比重的66.1%；高技術製造業增加值占規模以上工業比重13.4%（同比提升0.7個百分點），表明該市工業產業升級、結構創新在加速。

2018年廣州在談和新引進重點工信項目107個，預計5年後產值（營收）超過2200億元人民幣，單體產值（營收）超過100億元人民幣項目有6個。由廣州工信局重點跟進的工業和信息化領域重大投資項目共44個，預計投資總額3324.82億元人民幣，當前累計完成投資額約857億元人民幣，一批重大產業項目建設加快推進。

報導指出，廣州市民營經濟活力持續增強。當年度廣州民營經濟增加值預計同比增長6.7%，新登記私營企業25.57萬戶，占新增市場主體62.19%（同比增長36.21%）。融資難、融資貴、融資慢問題得到進一步緩解。