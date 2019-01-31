廣東去年融資規模 增逾2兆人民幣

2019-01-31 02:23 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



中國人民銀行廣州分行30日通報，2018年廣東社會融資規模增量2.25兆元（人民幣，下同），占全大陸比重11.7%，穩居首位；從投向來看，製造業仍是廣東貸款投向最為集中的行業。

中新社報導，2018年6月以來，中國人民銀行廣州分行繼續完善宏觀審慎管理，加強預期引導和精準滴灌，推動人民幣貸款加快增長。2018年末，廣東本外幣各項貸款餘額14.52兆元，同比增長15.2%。其中，人民幣貸款比年初增加2.01兆元，同比多增4758億元，占全大陸增量的12.4%，創歷史新高，穩居各省市首位。

從投向來看，製造業仍是廣東貸款投向最為集中的行業。2018年末，廣東製造業單位貸款餘額1.34兆元（不含票據融資），占境內單位貸款餘額比重17.8%；比年初增加785億元。與創新創業和轉型升級關聯度較大的信息傳輸軟件和信息技術服務業、科學研究和技術服務業，貸款增速同比分別高達27.7%和15.9%。

個人住房貸款方面增量保持穩定，占比下降。2018年末，廣東住戶貸款餘額比年初增加8991億元，同比少增330億元。其中，個人住房貸款增加5239億元，占各項貸款增量比重27.7%，同比下降4.1個百分點。

中國人民銀行廣州分行還積極運用民營企業債券融資支持工具，開啟「訪百萬企業助實體經濟」專項行動，督導金融機構不斷提升民營、小微企業金融服務質量。

廣東民營企業和小微企業貸款在政策重點扶持下呈現迅猛增長之勢。2018年末，廣東民營企業貸款餘額3.89兆元，同比增長11.4%，比年初增加4718億元，占企業貸款增量比重達61.8%。普惠口徑小微貸款餘額9364億元，比年初增加2141億元，同比增速達29.6%。