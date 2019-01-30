中國二讀外資法 邊貿易談判邊向美國示好

2019-01-30 16:26 世界日報 記者 世界日報 記者 戴瑞芬 ／北京30日電



中美貿易談判30日登場，被視為中國擴大市場開放，回應結構性改革的外商投資法（草案）29、30兩天緊鑼密鼓在北京進行二讀立法。二讀中最新進展是新增了對外商投資併購的反壟斷審查規定。

外資法立法備受矚目，主要是中國商務部藉以針對性回應美國、歐盟等關切的不公平貿易指控。外資法強調對外商投資將實行准入前國民待遇加負面清單管理制度，除了保護智慧財產權外，特別加入了不得利用行政手段強制技術轉讓、外商投資企業平等參與標準化制定、公平競爭參與政府採購等。

這是全國人大常委會1月底完成一讀程序後，相隔一個月再次進行二讀審議，凸顯在中美貿易戰下，中方亟欲加速趕在3月中國全國「兩會」時，完成該法的立法程序。

外資法預計施行後，替代早年制定的外資三法，現行包括中外合資經營企業法、外資企業法、中外合作經營企業法將相應廢止，成為外商投資的唯一基礎性法律。據中國商務部統計，受影響的外商投資企業累計達95萬家，實際利用外資累計超過2兆美元。

外資法二讀預定今日完成審議，最新進展是明確訂出對外商投資實行准入前國民待遇加負面清單管理制度。其中，准入前國民待遇，是指在企業設立、取得、擴大等階段，給予外國投資者及其投資不低於本國投資者及其投資的待遇。

值得一提的是，二讀審議中提出，為維護公平競爭的市場環境，新增外商投資併購的反壟斷審查規定，要求外國投資者併購中國境內企業或者以其他方式參與經營者集中的，應當依照反壟斷法的規定，接受經營者集中審查。