親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

今年難過年了！TOYATA業務交車與粉紅保時捷撞爛

麗寶樂園斷軌雲霄飛車停擺 遊客從16層樓高處走下

中國二讀外資法 邊貿易談判邊向美國示好

2019-01-30 16:26世界日報 記者戴瑞芬／北京30日電

中美貿易談判30日登場，被視為中國擴大市場開放，回應結構性改革的外商投資法（草案）29、30兩天緊鑼密鼓在北京進行二讀立法。二讀中最新進展是新增了對外商投資併購的反壟斷審查規定。

外資法立法備受矚目，主要是中國商務部藉以針對性回應美國、歐盟等關切的不公平貿易指控。外資法強調對外商投資將實行准入前國民待遇加負面清單管理制度，除了保護智慧財產權外，特別加入了不得利用行政手段強制技術轉讓、外商投資企業平等參與標準化制定、公平競爭參與政府採購等。

這是全國人大常委會1月底完成一讀程序後，相隔一個月再次進行二讀審議，凸顯在中美貿易戰下，中方亟欲加速趕在3月中國全國「兩會」時，完成該法的立法程序。

外資法預計施行後，替代早年制定的外資三法，現行包括中外合資經營企業法、外資企業法、中外合作經營企業法將相應廢止，成為外商投資的唯一基礎性法律。據中國商務部統計，受影響的外商投資企業累計達95萬家，實際利用外資累計超過2兆美元。

外資法二讀預定今日完成審議，最新進展是明確訂出對外商投資實行准入前國民待遇加負面清單管理制度。其中，准入前國民待遇，是指在企業設立、取得、擴大等階段，給予外國投資者及其投資不低於本國投資者及其投資的待遇。

值得一提的是，二讀審議中提出，為維護公平競爭的市場環境，新增外商投資併購的反壟斷審查規定，要求外國投資者併購中國境內企業或者以其他方式參與經營者集中的，應當依照反壟斷法的規定，接受經營者集中審查。

外資北京

相關新聞

台灣手搖飲料風靡大陸 業者赴台邊喝邊引進

2019-01-30 18:50

2018中國智慧手機出貨衰退 華為逆勢稱冠

2019-01-30 16:18

中美貿談前夕 滬指三連跌

2019-01-30 15:37

杭州企業推「996」工作制：難兼顧家庭可離婚

2019-01-30 13:33

傳華為要求產線移往中國 台積電：已有設廠

2019-01-30 13:20

中國1月PMI恐再降 工業生產持續放緩

2019-01-30 10:32

A股開市偏軟 金融鋼鐵股向下

2019-01-30 10:24

鴻海集團砸8460萬元 深耕車用鏡頭模組

2019-01-30 09:11

傳華為要求台積電、日月光產線移往中國 應對美國禁令

2019-01-30 09:01

鞍山魚市 年前大集 萬客搶貨

2019-01-30 02:14

阿里報告 農村經濟增速超越城市

2019-01-30 02:14

義烏青創基地 將在台設分公司

2019-01-30 02:13

大陸官方：5G商用 可望年中推出

2019-01-30 02:12

大陸汽車產銷負增長 工信部因應

2019-01-30 02:12

一帶一路重點國家 投資將加大

2019-01-30 02:12

陸景氣降溫 科技巨頭過冬

2019-01-30 00:49

北京年終獎金 平均值冠大陸

2019-01-30 00:40

大陸外商投資法 增反壟斷審查

2019-01-30 00:39

晉華案 工信部怪罪台廠

2019-01-30 00:39

陸衝消費 再推家電汽車下鄉

2019-01-30 00:39

香港首富李嘉誠 布局第三代接班

2019-01-30 00:38

陸狂蓋高鐵、債台高築 「灰犀牛」恐重擊經濟

2019-01-30 00:38

大陸5G商用暖身 看好商機45兆

2019-01-30 00:37

晉華遭美禁售 陸將責任推聯電

2019-01-30 00:35

中國人壽淨利估減七成

2019-01-30 00:35

陸股解碼／年報季 少量進場

2019-01-30 00:35

招行犀利 去年每天賺10億

2019-01-30 00:35

陸24措施促消費 鼓勵汰換汽車、家電

2019-01-30 00:03

華為真的要做電視！榮耀上半年將先推出電視

2019-01-29 20:02

中國網路企業紛傳裁員 分析指經濟放緩擠泡沫

2019-01-29 19:39

港府政策又轉彎 長者綜援暫不扣錢

2019-01-29 19:15

滬指兩連跌 2600點關口得而復失

2019-01-29 15:39

陸發改委稱消費是經濟增長第一動力 汽車市場是關鍵

2019-01-29 15:33

民生觀察網劉飛躍被控顛覆罪 判刑5年

2019-01-29 15:06

大陸公布推動消費增長方案 鼓勵汽車、家電舊換新

2019-01-29 14:26

滬指半日跌13點 深成指跌65點

2019-01-29 12:13

粵發改委：2022粵港澳規則對接 大灣區2035年建成

2019-01-29 12:11

富可敵國 廣東省GDP總量超越澳洲 直逼南韓

2019-01-29 10:06

一城一策 2019房市調控主流

2019-01-29 01:31
看更多

熱門文章

鄭麗君家人在陸經商？馬曉光：絕不允許賺錢又支持台獨

2019-01-30 11:39

落馬中共明日之星 前北京副市長陳剛 瘋狂斂財黃金20噸

2019-01-30 09:27

美情報界評估 北京將施壓台北接受一中

2019-01-30 01:40

陸狂蓋高鐵、債台高築 「灰犀牛」恐重擊經濟

2019-01-30 00:38

傳華為要求台積電、日月光產線移往中國 應對美國禁令

2019-01-30 09:01

花一年挑動慾望 這家店未開…已粉絲滿天下

2019-01-30 10:00

共軍智庫披露「民進黨人士也承認台獨走不通」

2019-01-30 10:12

馬曉光：樂見高雄、台中農產品銷到大陸

2019-01-30 10:34

恐怖！秦始皇都怒了 西安「變臉兵馬俑」一天就被拆

2019-01-30 12:09

華為真的要做電視！榮耀上半年將先推出電視

2019-01-29 20:02

花公帑上酒店揉奶20小時 臥底港警：不玩會被懷疑

2019-01-30 15:42

香港首富李嘉誠 布局第三代接班

2019-01-30 00:38

國台辦開炮：綠營領導人當網紅、扮花旦 只為一己之私

2019-01-30 10:50

打臉習反腐？全球清廉指數發布 中國慘下滑至87名

2019-01-30 11:46

2019年MBA排行榜 香港3名校排名下降

2019-01-29 20:42

國泰返港航班機長突不適 副手獨力駕駛安全降落

2019-01-30 16:02

傳華為要求產線移往中國 台積電：已有設廠

2019-01-30 13:20

罕見曝光 溫家寶迎母校訪客 白了頭髮但精神好

2019-01-30 11:06

遭監視又被騷擾 駐中外國記者：曾被20人跟蹤

2019-01-29 21:13

大陸年輕人愛刷卡買名牌 美媒：背棄中國傳統美德

2019-01-30 15:06

維權律師王全璋被判刑4年半 美國務院籲陸立即放人

2019-01-30 06:18

官員曬慰問照…上海困難戶擁38萬鋼琴、水晶燈、洗碗機

2019-01-30 13:36

再擴大 中共在永暑礁設海上救助中心

2019-01-30 13:55

深圳五口岸 停車過閘僅兩秒

2019-01-30 02:12

美國家情報總監：北京將恩威並施 逼台接受一中框架

2019-01-30 10:14

專家暗示中國防護工程可抵禦核攻擊

2019-01-30 13:18

中共長征十一號運載火箭 今年將實施海上首飛試驗

2019-01-30 11:56

北京新機場線列車「白鯨號」亮相 時速160公里

2019-01-30 13:41

中國網路企業紛傳裁員 分析指經濟放緩擠泡沫

2019-01-29 19:39

男嬰青光眼手術後身亡 專家：可能有這先天疾病

2019-01-29 21:56

鴻海集團砸8460萬元 深耕車用鏡頭模組

2019-01-30 09:11

白馬會所牛郎 整形前長這樣…

2019-01-30 17:03

2018中國智慧手機出貨衰退 華為逆勢稱冠

2019-01-30 16:18

非洲豬瘟25省淪陷 中共農業部仍稱疫情可控

2019-01-30 13:48

非洲豬瘟衝擊 中國出動中央儲備豬肉

2019-01-30 10:39

阿里報告 農村經濟增速超越城市

2019-01-30 02:14

新郎告白「我愛你呸」新娘拿捧花笑翻

2019-01-30 17:03

杭州企業推「996」工作制：難兼顧家庭可離婚

2019-01-30 13:33

陸衝消費 再推家電汽車下鄉

2019-01-30 00:39

三年之後 粵港澳大灣區三流貫通

2019-01-30 02:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top