杭州企業推「996」工作制：難兼顧家庭可離婚

2019-01-30 13:33 世界日報 中國新聞組╱杭州30日電



浙江杭州有贊互聯網公司近日宣布推動「996」上班方式，要求員工工作時間每日上午9時半至晚上9時，每周三的「家庭日」，員工則可以下午6時下班。新政引發網友譁然，該公司老闆也指出，若不能工作和家庭兼顧，可選擇離婚。面對輿論的質疑，有贊CEO白鴉硬懟：「這絕對是好事」。

據香港蘋果報導，有贊公司日前發出的一條微信，引來網友熱烈討論，公司的CEO在年會上宣布，將會實行「996」工作制。公司員工證實，CEO確實在年會上說過這措施，更聲言所有1985年出生的員工招聘時都要CEO審批、法定假期前後請假超過3日也要CEO審批，公司高管舉了任正非勸準備離職的高管離婚的例子，如果員工無法在工作家庭平衡時，可以選擇離婚等等，「沒有一點誇張」。

這公司的做法引發網友爭議，「如此名正言順的強制加班，還不給員工加薪，簡直是不拿員工當人」，「感覺有點迫人離職的意思，省了裁員費了！」，但有網友稱「我在國企，我們部門早就996的模式了」。

另據中新周刊報導，在中國，加班文化一直非常盛行。特別是在一些互聯網科技公司中，「996」更是一種普遍現象。加班，甚至已經成了北上廣深不少企業的「標配」。

報導指出，幾年前，中國職場人曾調侃自己，「吃得比豬少，幹得比牛多，睡得比狗晚，起得比雞早」，在滴滴發布的《2016年度加班最「狠」公司排行榜》中，京東以23：16的平均下班時間，成為中國最「狠」公司冠軍；在高德地圖發布的《2016年度中國主要城市交通分析報告》中，華為每日人均加班時間長達3.96小時，成為中國企業「加班王」。

據導稱，長期加班，也造成身體健康出問題。既然這麼辛苦，為什麼中國人都很能忍呢？除了少數的精英，平庸的大多數是比較害怕丟飯碗的。2015年，富士康生產線某線長的一句話流傳開來：「只要有一次不配合加班，我就讓你從此以後一個班都沒得加。」有的公司則通過利誘讓員工加班。

再者，在房價、教育、醫療、養老的重重壓力下，上班族只得忙忙忙。曾經到國外訪的學者發現，中國的中產比國外的普通白領累得多，人家五、六點下了班，就開始休閒了。