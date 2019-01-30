陸狂蓋高鐵、債台高築 「灰犀牛」恐重擊經濟

2019-01-30 00:38 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ／綜合報導



大陸高鐵規模世界第一，但巨額負債或引發金融風險，成為大陸經濟的「灰犀牛」。 （新華社） 分享 facebook 北京交通管理學者提醒，世界最大規模的中國大陸高鐵網路和過低的高鐵運輸密度預示重大金融風險，因為除京滬、京廣高鐵的運輸能力有較高利用外，其他高鐵運能大量閒置，運輸收入嚴重虧損，可能成為撞擊經濟的「灰犀牛」。

所謂「灰犀牛」這個概念源自學者蜜雪兒．渥克（Michele Wucker）的「灰犀牛：如何應對大概率危機」一書，比喻發生機率高且影響巨大的潛在危機，人們原本能夠清楚看到並且提早因應，但是由於人性心存僥倖，認為灰犀牛不會衝過來，選擇刻意去忽視，結果釀成大禍。

陸媒「財新網」日前刊出北京交通大學經濟管理學院教授趙堅評論文章，文中指出，截至二○一八年底，中國大陸高鐵營業里程已達二點九萬公里。但除京滬、京廣高鐵之外，其他高鐵項目的運能大量閒置，例如蘭新高鐵儘管有每天開行一百六十對以上，但每天只開行四對列車，其運輸收入不足以支付電費。

文章指出，全大陸高鐵的平均運輸密度在每平方公里達一千七百萬人，即使運輸密度最高的京滬高鐵也僅四千八百萬人，與日本東海道新幹線九千萬人仍有很大差距。

文中指出，雖然中國鐵路總公司的客運收入在去年可能達人民幣三千四百億元（約新台幣一點五六兆元），但截至去年九月，中國鐵路總公司的負債已經高達人民幣五兆二千八百億元（約新台幣廿四兆元），專家認為其中七至八成與興建高鐵有關，再考慮大陸地方政府投資建設高鐵的債務，已經形成的巨額高鐵債務，甚至可能引發金融風險。

大陸學者分析中國大陸可能存在四頭「灰犀牛」：

第一是工業化的紅利已經耗盡，但尚未出現新的增長動能。

第二頭「灰犀牛」是從二○○八年以來，持續用擴張性的財政和貨幣政策維持經濟增長，使得可以再使用貨幣和財政手段越來越小。

第三頭「灰犀牛」就是美中貿易戰，美國總統川普力主「美國優先」政策，要求中方在貿易談判讓步。

第四頭是世界最大規模的中國大陸高鐵網路及過低的高鐵運輸密度，造成龐大債務，可能成為撞擊大陸經濟的「灰犀牛」。