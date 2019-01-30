一帶一路重點國家 投資將加大

2019-01-30 02:12 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國商務部29日發布報告指出，未來中國對「一帶一路」沿線國家區域性投資差異將逐漸顯現，對重點國家和重點領域的投資會不斷加大。分析人士指出，與已開發國家企業聯手，有利於彌補中國企業進入「一帶一路」沿線某些國家市場的劣勢，減少投資風險。

據官方數據顯示，2018年中國企業對「一帶一路」沿線的56個國家實現非金融類直接投資156.4億美元，同比增長8.9%，顯著高於同期中國對外非金融類直接投資0.3%的增速。

29日公布的「2018中國對外投資發展報告」預計，中國對「一帶一路」沿線國家投資規模將持續較快增長，合作領域將日益向多元化發展。除電力、交通、石油石化、建築建設等傳統領域外，在租賃和商務服務業金融業、批發和零售業、信息傳輸、軟件信息技術服務等投資規模也將持續增加。

報告稱，石油石化、電力工程建設等傳統投資領域仍將主要分布於中亞等地區，東盟國家則在建築業、工程承包、製造業等領域有較大投資潛力。

報告同時指出，對「一帶一路」沿線國家和地區的投資風險不容忽視，包括部分國家信用風險較大，以及反壟斷調查、國家安全審查等法律風險。中企應做到投資安全與利益並重，在投資前做好調查。

目前，中國已與法國、日本、韓國等簽署了第三方市場合作協議。分析人士認為，與已開發國家企業聯手，有利於彌補中國企業進入「一帶一路」沿線某些國家市場的劣勢。