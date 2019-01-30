大陸汽車產銷負增長 工信部因應

2019-01-30 02:12 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



2018年中國汽車產銷量出現28年來首次負增長，這是否意味著汽車產業進入下行趨勢？29日，中國工業和信息化部部長苗圩29日回應稱，「負增長不見得是壞事」，工信部正加快研究出台相關政策。

中新社報導，苗圩29日在國務院新聞辦公室發布會上說，從價值量指標看，2018年，汽車製造業工業增加值比上年增長4.9%，2017年是12%；主營業務收入比上年增長2.9%，2017年是10.8%。這兩個指標雖然增速下降，但是沒有跌入到負增長區間。

苗圩認為，2018年汽車產銷量出現下滑，有內部和外部兩方面因素。從外部來看，限購限行、行車貴、罰款多、停車難等外部因素，造成了汽車產銷量下降；從內部看，企業在調整結構、轉變發展方式上還不够快，還需時間逐漸提高。

曲圩表示，「負增長也不見得是個壞事，過去正增長、快速增長的時候，蘿蔔快了不洗泥，好壞產品在市場上都能賣得出去，現在到了考驗企業競爭力的關鍵時期，通過市場機制實現優勝劣汰，資源和產銷會進一步向優勢企業集中。」

苗圩指出，工信部正在積極會同相關部門加快研究出台相關政策，如加速老舊汽車報廢更新，促進農村汽車消費，優化二手車流通環境，加快新能源汽車推廣應用等，以強大的國內市場來拉動整個產業。