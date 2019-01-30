大陸官方：5G商用 可望年中推出

2019-01-30 02:12 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



如果說 2018年資本市場最熱門的主題是人工智慧（Artificial Intelligence, AI），那 2019年最具潛力的炒股題材肯定是5G行動通訊技術。中國工業和信息化部官員29日表示，目前5G系統設備產品基本已經達到了預商用的水平。

華為遭到美國政府抵制，企圖封殺其5G設備出口的新聞不斷登上中美貿易戰的頭條。一夕之間， 5G設備變成國家戰略等級的市場，這才讓許多人驚覺華為的通訊設備已經被全球的電信運營商廣泛採用。

中新社報導，29日工信部在國務院新聞辦公室舉行新聞發布會，工信部信息通信發展司司長聞庫介紹，從2018年進行的5G技術研發試驗第三階段的測試情況看，目前系統設備產品基本達到了預商用水平，芯片企業和終端企業正在緊鑼密鼓地推動終端芯片和終端研發。聞庫預計，「有望在今年年中出現比較好的5G商用終端。」

1月23日，5G（IMT-2020）推進組發布的5G技術研發試驗第三階段測試結果顯示，5G基站與核心網設備均可支持非獨立組網和獨立組網模式，主要功能符合預期，達到預商用水平。推進組向華為、中興、大唐、愛立信、上海諾基亞貝爾等系統企業，英特爾、高通、海思、紫光展銳等芯片企業，以及是德、羅德與施瓦茨等儀表企業頒發證書。

聞庫說，5G和4G不一樣，5G將成為構建萬物互聯新一代信息網絡的基礎設施，未來會有很多應用。其中車聯網是5G應用的一個重要領域之一。

5G（IMT-2020）推進組此前表示，2019年將啟動5G增強及毫米波技術研發試驗等工作。