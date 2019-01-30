親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

大陸官方：5G商用 可望年中推出

2019-01-30 02:12聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

如果說 2018年資本市場最熱門的主題是人工智慧（Artificial Intelligence, AI），那 2019年最具潛力的炒股題材肯定是5G行動通訊技術。中國工業和信息化部官員29日表示，目前5G系統設備產品基本已經達到了預商用的水平。

華為遭到美國政府抵制，企圖封殺其5G設備出口的新聞不斷登上中美貿易戰的頭條。一夕之間， 5G設備變成國家戰略等級的市場，這才讓許多人驚覺華為的通訊設備已經被全球的電信運營商廣泛採用。

中新社報導，29日工信部在國務院新聞辦公室舉行新聞發布會，工信部信息通信發展司司長聞庫介紹，從2018年進行的5G技術研發試驗第三階段的測試情況看，目前系統設備產品基本達到了預商用水平，芯片企業和終端企業正在緊鑼密鼓地推動終端芯片和終端研發。聞庫預計，「有望在今年年中出現比較好的5G商用終端。」

1月23日，5G（IMT-2020）推進組發布的5G技術研發試驗第三階段測試結果顯示，5G基站與核心網設備均可支持非獨立組網和獨立組網模式，主要功能符合預期，達到預商用水平。推進組向華為、中興、大唐、愛立信、上海諾基亞貝爾等系統企業，英特爾、高通、海思、紫光展銳等芯片企業，以及是德、羅德與施瓦茨等儀表企業頒發證書。

聞庫說，5G和4G不一樣，5G將成為構建萬物互聯新一代信息網絡的基礎設施，未來會有很多應用。其中車聯網是5G應用的一個重要領域之一。

5G（IMT-2020）推進組此前表示，2019年將啟動5G增強及毫米波技術研發試驗等工作。

資本市場國務院上海

相關新聞

陸狂蓋高鐵、債台高築 「灰犀牛」恐重擊經濟

2019-01-30 00:38

香港首富李嘉誠 布局第三代接班

2019-01-30 00:38

鞍山魚市 年前大集 萬客搶貨

2019-01-30 02:14

阿里報告 農村經濟增速超越城市

2019-01-30 02:14

義烏青創基地 將在台設分公司

2019-01-30 02:13

大陸汽車產銷負增長 工信部因應

2019-01-30 02:12

一帶一路重點國家 投資將加大

2019-01-30 02:12

陸景氣降溫 科技巨頭過冬

2019-01-30 00:49

北京年終獎金 平均值冠大陸

2019-01-30 00:40

大陸外商投資法 增反壟斷審查

2019-01-30 00:39

晉華案 工信部怪罪台廠

2019-01-30 00:39

陸衝消費 再推家電汽車下鄉

2019-01-30 00:39

大陸5G商用暖身 看好商機45兆

2019-01-30 00:37

晉華遭美禁售 陸將責任推聯電

2019-01-30 00:35

中國人壽淨利估減七成

2019-01-30 00:35

陸股解碼／年報季 少量進場

2019-01-30 00:35

招行犀利 去年每天賺10億

2019-01-30 00:35

陸24措施促消費 鼓勵汰換汽車、家電

2019-01-30 00:03

華為真的要做電視！榮耀上半年將先推出電視

2019-01-29 20:02

中國網路企業紛傳裁員 分析指經濟放緩擠泡沫

2019-01-29 19:39

港府政策又轉彎 長者綜援暫不扣錢

2019-01-29 19:15

滬指兩連跌 2600點關口得而復失

2019-01-29 15:39

陸發改委稱消費是經濟增長第一動力 汽車市場是關鍵

2019-01-29 15:33

民生觀察網劉飛躍被控顛覆罪 判刑5年

2019-01-29 15:06

大陸公布推動消費增長方案 鼓勵汽車、家電舊換新

2019-01-29 14:26

滬指半日跌13點 深成指跌65點

2019-01-29 12:13

粵發改委：2022粵港澳規則對接 大灣區2035年建成

2019-01-29 12:11

富可敵國 廣東省GDP總量超越澳洲 直逼南韓

2019-01-29 10:06

一城一策 2019房市調控主流

2019-01-29 01:31

滬零售新產物 智慧小店增千家

2019-01-29 01:31

貴州人代會 展示5G體驗區

2019-01-29 01:31

建設大灣區 廣東加快腳步

2019-01-29 01:31

廣東生產總值9.73兆元 增長6.8%

2019-01-29 01:31

北京瞭望／從劉士餘下台說起…

2019-01-29 00:33

搶頭香 國際信評公司標普獲准進入大陸市場

2019-01-28 17:09

特斯拉工廠已獲上海發改委備案 多家銀行爭相貸款

2019-01-28 15:18

考三角函數變相裁員？陸連鎖超商：數學能力很重要

2019-01-28 14:59

服務用戶達千萬人次 租屋平台「巴樂兔」牢牢抓住租客

2019-01-28 14:47

大陸公安部：黑惡軟暴力向金融領域發展

2019-01-28 14:25
看更多

熱門文章

晉華遭美禁售 陸工信部長：握有技術的聯電負責

2019-01-29 17:25

北京對蔡英文的「觀望」已結束？惹學者激烈交鋒

2019-01-29 10:52

5天不下床只為準備期末考 21歲女大生險喪命

2019-01-29 11:49

外媒：美促台用「豪豬戰略」對付北京

2019-01-29 09:37

遼寧艦海試完返回大連 現場照曝光

2019-01-29 09:24

富可敵國 廣東省GDP總量超越澳洲 直逼南韓

2019-01-29 10:06

華為真的要做電視！榮耀上半年將先推出電視

2019-01-29 20:02

父涉5姦女兒！承認曾摸女兒 反問：好吃會不會再吃一次？

2019-01-29 16:00

禁探李明哲3個月 李淨瑜：揭暴行非平坦大道 要一直走

2019-01-29 11:42

回應美司法部指控華為 中國外交部：立即撤銷逮捕令

2019-01-29 12:05

2019年MBA排行榜 香港3名校排名下降

2019-01-29 20:42

劉鶴已率團抵美 陸媒解讀三個細節

2019-01-29 14:18

李嘉誠培養第三代接班？孫女加入家族房地產事業

2019-01-29 19:16

清皇帝發紅包很多樣 元寶筆墨紙硯、魚肉水果

2019-01-29 09:03

陸網路直播新規：女主播不可穿情趣制服

2019-01-29 14:29

曾來台會柯文哲 翁鐵慧任陸教育部副部長

2019-01-29 16:09

遭監視又被騷擾 駐中外國記者：曾被20人跟蹤

2019-01-29 21:13

美情報界評估 北京將施壓台北接受一中

2019-01-30 01:40

祁連山驚現雪豹與人相距不足10米

2019-01-29 16:59

中國網路企業紛傳裁員 分析指經濟放緩擠泡沫

2019-01-29 19:39

中國天網2019行動啟動 續跨國抓逃

2019-01-29 18:19

受訪遭扭曲 李柱銘重申一國兩制已走樣

2019-01-29 18:56

不受困華為案 陸工信部：加緊推進5G研發

2019-01-29 11:40

張小月：盼赴大陸參訪台商子女學校

2019-01-29 15:26

男嬰青光眼手術後身亡 專家：可能有這先天疾病

2019-01-29 21:56

陸司法改革：4年內律師達62萬 設國家律師學院

2019-01-29 15:19

陸最高法院長周強露臉 官媒凸顯尚未倒台

2019-01-29 11:23

一國兩制 李柱銘籲回到鄧小平原版

2019-01-29 17:06

要求優先治療不成 陸大媽竟攻擊醫院護士

2019-01-29 16:42

陸發改委稱消費是經濟增長第一動力 汽車市場是關鍵

2019-01-29 15:33

粵發改委：2022粵港澳規則對接 大灣區2035年建成

2019-01-29 12:11

電子設備、指揮系統…遼寧艦裝備升級 海試返航

2019-01-29 19:07

大陸公布推動消費增長方案 鼓勵汽車、家電舊換新

2019-01-29 14:26

民生觀察網劉飛躍被控顛覆罪 判刑5年

2019-01-29 15:06

逾700萬人次！新年遊港旅客估增3成

2019-01-29 19:16

曾為北京奧運傳聖火 毛澤東堂侄病逝

2019-01-29 19:07

秦嶺殘忍電殺黑熊 1隻牟利數十萬元

2019-01-29 16:50

港醫院外連放巨型煙火 警6小時火速破案逮3男

2019-01-29 16:11

滬指兩連跌 2600點關口得而復失

2019-01-29 15:39

王全璋妻憂：想想劉曉波…沒能活著出獄

2019-01-29 15:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top