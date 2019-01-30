義烏青創基地 將在台設分公司

2019-01-30 02:13 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 林則宏 ／浙江義烏報導



浙江義烏海峽兩岸青年創業基地「新業雲谷」共建點日前正式授牌成立。 特派記者林則宏／攝影 分享 facebook 日前正式授牌成立的浙江義烏海峽兩岸青年創業基地「新業雲谷」共建點負責人李昕透露，春節過後將與台灣某人力資源公司合作，正式在台北或高雄設立分公司，以就近引進台灣的文創人才與農業旅遊發展經驗。此外，未來還將積極協助台灣農產品透過義烏銷往全大陸，甚至可經由「義新歐鐵路」銷往「一帶一路」沿線國家。

青創基地三大功能

由大陸國台辦授牌成立的兩岸青年創業基地已經超過30個，李昕表示，義烏海峽兩岸青年創業基地具有三大功能：一是服務功能，將會為入駐的兩岸企業和創業青年提供業務諮詢、工商稅務、註冊落地、生活配套等服務。

二是孵化功能，義烏的青創平台集合許多義烏當地擁有共同理念的企業家，整合了一些社會資本，對於好的項目與人才未來也會進行股權投資。

三是橋梁作用，未來將透過定期和不定期舉辦展覽、沙龍等交流活動，同時邀請台灣年輕人與專業人士到義烏參訪，並安排義烏當地企業家和青年到台灣考察。

「新業雲谷」共建點有約15套單身公寓，可供入駐的台灣創業青年申請。 特派記者林則宏／攝影 分享 facebook

提供15套單身公寓

青創基地另一名負責人王路表示，基地還將提供約15套單身公寓，讓初來乍到的創業台青有一個安身之處。目前青創基地已有五家台灣企業進駐，預計4月後會增至15家。

李昕表示，目前義烏青創基地引進的台灣青創企業都是設計領域的企業。平台不僅協助台青落戶義烏，還會協助引進後續實際業績。例如已有20多年歷史的浙江美之源化妝品公司，除專業從事香水OEM、ODM，並擁有UEVER等多個自主品牌。

未來青創平台就會協助媒合兩者，讓台灣青創企業為美之源設計各種香水的包裝、文宣，讓在義烏創業的台青真的「有利可圖」，同時也能協助當地企業拓展內外銷市場。

台灣有人才和好產品

同為青創基地負責人之一的馮國平表示，他祖籍浙江，但出生在台灣，2004年到義烏創業，可以說是「新義烏人」。馮國平說，這15年來他親眼見證了義烏奇蹟式的發展，很願意和所有到此創業的青年朋友們分享他在義烏的經驗。

馮國平指出，單憑個人力量是很有限的，現在可以藉由海峽兩岸青年創業基地集中力量、統合資源，有系統的幫助更多台灣的青年朋友們。

他說，套一句高雄市長韓國瑜的話：「人要進得來、貨要出得去」。台灣有這麼多優秀人才和好的產品，希望能藉由義烏「一帶一路」的起點，駛向全世界。

義烏2014年11月已開通的「義新歐鐵路」，從義烏出發經新疆阿拉山口口岸出境，途經哈薩克、俄羅斯、白俄羅斯、波蘭、德國、法國，最終抵達西班牙首都馬德里，各種商品將可經此銷往「一帶一路」沿線國家。

「新業雲谷」共建點負責人李昕（右一）、馮國平（中）、浙江美之源化妝品公司總經理樓利進。 特派記者林則宏／攝影 分享 facebook

台北或高雄設分公司

為了能更有效招攬台灣青年到義烏發展，同時引進台灣的農產品與農業旅遊發展經驗，義烏青創基地計畫春節過後就會直接到台灣設立分公司。王路對於台灣農產品在大陸的銷售前景十分看好，他指出，去年中秋節前義烏從台灣引進一批文旦，又嫩又甜，在義烏相當受歡迎，甚至還訂不到貨。

李昕則說，她曾接觸過不少高雄的文創業者，台灣一些先進的文創理念令她耳目一新。她指出，目前大陸正積極推動「美麗鄉村」建設，透過直接在台北或高雄設立分公司，希望也能引進台灣的人才與經驗，共同為義烏打造特色小鎮。