阿里報告 農村經濟增速超越城市

2019-01-30 02:14 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國知名電子商務交易平台阿里巴巴集團1月29日發布「2018年中國數字經濟發展報告」。報告顯示，中國農村消費經濟增長力正在全面超越城市的增長速度，未來中國經濟增速或要在很大程度上依賴農村經濟增速。

報告指出，2018年，在數字經濟的景觀下，分線城市的消費增速打破了以往的規律，三四線城市的數字化消費迅速增長，更高品質的產品、更優的服務在數字化賦能下實現了無差別觸達。

更值得關注的是，農村的數字消費增速全面超越了一線、新一線和二線城市。這是數字技術帶來普惠性增長的有力證明。

報告稱，數字經濟激發中國各省經濟新動能。廣東、浙江、江蘇領銜數字消費力大省，山西、湖南、河北則成為數字消費增長最快的省份。

而在數字城市建設上，公共服務數字化滲透率最高的城市分別是杭州、鄭州、三沙，廣州、深圳、武漢則擁有最多的數字城市公共服務數量。上海、北京、廣州的數字消費力最強。

報告顯示，2018年，數字化激發了數字經濟新能量。2018年天貓雙11（阿里巴巴旗下產品為營銷設定的「日子」——每年的11月11日）當天，中國237家品牌企業單日成交額破億元，躋身「億元俱樂部」，同比增長近42%。其中上海擁有全國最多的「億元俱樂部」，30%以上的雙11交易額破億品牌注冊地位於上海，廣東和浙江分列二、三位。江西、貴州、河南、遼寧、山西也首次攜億元品牌登榜。

2018年，中國數字城市建設也明顯提速，已有442個城市（含縣級市和省直轄縣）將社保、公積金、生活繳費等公共城市服務搬上了支付寶平台。2018年開始，長三角、粵港澳大灣區等在逐步走向更深層次的區域互通。