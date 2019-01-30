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鞍山魚市 年前大集 萬客搶貨

2019-01-30 02:14聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

「年年有餘」，魚是中國人過年必稱的吉祥物，農曆年前的最後一次大集，大陸遼寧鞍山市三台子觀賞魚交易中心、眾鑫水族大世界等市場，人聲鼎沸、熱鬧非凡，吸引來大陸各地和天津、內蒙古、吉林、黑龍江等地的客商前來進貨，趕在節前將千萬個家庭的水族箱添滿。

新華社報導，凌晨4點，鞍山市中環路就已熱鬧非凡。貨車、農用車、電動三輪車，養殖戶們從各地摸黑趕來，打開泡沫箱，一條條錦鯉、金魚、鸚鵡魚、燕魚形態各異，五彩斑斕，活蹦亂跳地躍入眼簾。

在擁有上千個攤位的三台子觀賞魚交易中心，來自附近李三台村的養殖戶楊麗君一邊搬貨，一邊招攬客戶。「市場流行什麼，我就養什麼。」她高興地說。當天她帶到交易市場上千尾三色燕魚，因品質好的每條能賣到十多塊錢，剛開市一個小時已賣出去大半。

魚市交易火熱，源於消費者的青睞。天津客商廉宏凱在開市兩天前就到了鞍山，除了趕大集以外，他還走進很多養殖戶的大棚選魚。他購入的300多箱孔雀魚、地圖魚等，已被下游零售商預訂一空。

擔任遼寧省休閒漁業協會會長的鞍山三台子觀賞魚交易中心總經理石全成表示，原先的「年年有餘」重在講究過年有魚吃，現在則增添了賞魚、養魚的元素。據統計，中國大陸觀賞魚產量已由2014年的32.27億尾，增長至2017年的41.6億尾，三年增長了28.9%。

鞍山眾鑫水族大世界副總經理于洪梅說，「勤養魚，閒栽花」，養魚需要經常投食、換水等，增加活動量，也可增添生活樂趣。她說，春節將至，紅色魚在各個品種中最好賣，民眾借此寓意新的一年生活更加紅火喜慶。

觀賞魚消費升溫，也帶來養魚戶的好收成。20年前，鞍山市李三台村就開始發展養魚業，如今觀賞魚養殖已遍及千山區、海城市多個鄉村，並向遼陽、瀋陽、營口、丹東等地延伸。據不完全統計，目前鞍山地區擁有觀賞魚養殖戶1000餘家，帶動就業5000多人，年產值達6億元人民幣。

養殖規模擴大，讓鞍山市出產的孔雀魚產量占到全大陸同品類市場份額的三成以上。新的一年，觀賞魚協會正在制定觀賞魚養殖標準，提高防疫能力，並與電商平台合作打造線上交易。

內蒙古電商

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