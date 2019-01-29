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華為真的要做電視！榮耀上半年將先推出電視

2019-01-29 20:02聯合報 記者林宸誼╱即時報導

華為旗下的榮耀品牌，預計今年4、5月會先推出電視。 路透社
華為旗下的榮耀品牌，預計今年4、5月會先推出電視。 路透社
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華為真的要做電視了！華為旗下的榮耀品牌，預計今年4、5月會先推出電視，至於華為品牌的電視也將在今年下半年推出。

多位業內人士表示，華為今年將會正式涉足電視領域，並在近期頻繁接觸彩電界人士，為即將正式推出的電視尋求通路建設、產品行銷方面的建議。對此，華為官方保持謹慎態度，表示「不予評論」。

第一財經日報報導，群智諮詢TV產業鏈資深分析師李姍徽表示，華為布局電視領域業內都有所瞭解，華為即將發布的電視產品，主要是基於智慧家居的布局，電視將會成為智慧家居的一部分。

李姍徽指出，2018年大陸手機市場整體銷售量下降，對於華為來講，除了繼續尋求智慧手機終端業務的增長之外，也需要尋找其它增長點，從華為的產業鏈布局來看，海思晶片、AI（人工智慧）技術、雲計算資源等都可以為電視產品賦能，因此華為布局電視產品值得期待。

儘管像小米一樣，華為做電視是衝著智慧家居，但預計華為不會像小米那樣走低價路線，華為電視將定位中高端，結合5G通訊技術。

一名接受過華為相關諮詢的業內人士指出，華為2019年會做電視，產品已有準備，榮耀先從線上市場切入，目前已有200到300人的團隊，電視研發放在IoT（物聯網）的大部門下，放在智慧家居的業務中做，預計華為將找京東方控股的高創公司來代工電視，高創的代工廠在蘇州吳江。

為何要進軍電視，這名業內人士表示，華為如果把4K、8K電視推動起來，才會真正帶動5G通訊基地台和網路的需求，目前4K電視的滲透率已經達到67%，但基本上看不到4K內容，所以華為想改變這種狀況。

大陸科技網站36氪報導，一旦華為做了電視，最慌的就會是小米，在智慧家居上已有布局的小米，把大家電作為2019年的策略重心，華為會是一個強有力的挑戰者。

根據小米2018年Q3的財報，物聯網及生活消費產品營收占整體營收21.2%，引人注意的是，小米電視在2018年Q3銷量年增198.5%，前三季累計出貨超過500萬台。

除了傳統的電視生產商，小米的網路電視銷量幾乎沒有競爭對手，華為投入電視領域後，情況將會發生改變。

物聯網基地台AI華為

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