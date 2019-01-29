滬指兩連跌 2600點關口得而復失

2019-01-29 15:39 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



美國起訴大陸華為及其副董事長兼首席財務官孟晚舟，市場擔心影響中美貿易談判，A股反覆偏軟。上證指數連跌兩日，2600點關口得而復失。市場交投淡靜，兩市成交合計縮減至2938億元(人民幣，下同)。

上證指數今早低開4點後下滑，一度大挫逾1%，午後跌幅收窄，全日收市報2594點，跌2點或0.1%，最低見2559點，挫37點或1.42%；高見2601點，升4點或0.18%，成交1267.49億元。

深成指亦反覆偏軟，收市報7551點，跌38點或0.5%，最低見7428點，挫161點或2.12%，成交1670.52億元。

滬深300指數報3193點，升10點或0.32%；創業板指數報1243點，挫16點或1.28%。

各板塊普遍走跌，化工、有色金屬股挫2%；石油、房地產股挫逾1%；鋼鐵、煤炭、電力、金融、水泥股偏軟；半新股則漲逾1%。

美國司法部宣布刑事起訴華為及孟晚舟合共23項罪名，包括進行電訊及銀行欺詐、盜取商業機密等。對此，華為回應表示「對美國政府針對華為提出的指控感到非常失望」。