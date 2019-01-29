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美國正式要求加拿大引渡孟晚舟 起訴詐欺等罪名

滬指兩連跌 2600點關口得而復失

2019-01-29 15:39聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

美國起訴大陸華為及其副董事長兼首席財務官孟晚舟，市場擔心影響中美貿易談判，A股反覆偏軟。上證指數連跌兩日，2600點關口得而復失。市場交投淡靜，兩市成交合計縮減至2938億元(人民幣，下同)。

上證指數今早低開4點後下滑，一度大挫逾1%，午後跌幅收窄，全日收市報2594點，跌2點或0.1%，最低見2559點，挫37點或1.42%；高見2601點，升4點或0.18%，成交1267.49億元。

深成指亦反覆偏軟，收市報7551點，跌38點或0.5%，最低見7428點，挫161點或2.12%，成交1670.52億元。

滬深300指數報3193點，升10點或0.32%；創業板指數報1243點，挫16點或1.28%。

各板塊普遍走跌，化工、有色金屬股挫2%；石油、房地產股挫逾1%；鋼鐵、煤炭、電力、金融、水泥股偏軟；半新股則漲逾1%。

美國司法部宣布刑事起訴華為及孟晚舟合共23項罪名，包括進行電訊及銀行欺詐、盜取商業機密等。對此，華為回應表示「對美國政府針對華為提出的指控感到非常失望」。

中共外交部發言人耿爽表示，中方再次敦促美方立即撤銷對孟晚舟的逮捕令，不要發出正式引渡請求，避免在錯誤的道路上愈走愈遠。中方同時敦促加方認真對待中方嚴正立場，立即釋放孟晚舟，並切實保障她的合法、正當權益，不要為美火中取栗。

易會滿上任大陸證監會主席後，上證指數連跌兩日，2600點關口得而復失。(路透)
易會滿上任大陸證監會主席後，上證指數連跌兩日，2600點關口得而復失。(路透)
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