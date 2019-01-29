陸發改委稱消費是經濟增長第一動力 汽車市場是關鍵

2019-01-29 15:33 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



中共國家發改委今推出「進一步優化供給推動消費平穩增長 促進形成強大國內市場的實施方案（2018）」，中共商務部市場運行司副司長王斌及發改委綜合司巡視員劉宇南指出，消費仍是經濟增長的第一動力，而行業重點在於汽車業。

王斌指出，目前中國消費有幾大特點，一是更重品質，二是更加便利，三是傾向服務消費，如餐飲、旅遊等。

劉宇南形容，消費繼續發揮經濟增長第一驅動力的作用。由於居民收入提高，中等收入群體增長，支持市場規模擴大，而教育、文化、娛樂、醫療保健等消費支出比例穩步提高。

目前最重要的工作是引導企業順應消費升級的趨勢，重點在於汽車業和家電行業。汽車業需要有序推進老舊汽車更新，改進新能源車補貼，促進農村汽車更新換代，將三輪汽車換成小型貨車或小型乘用車。

家電方面，劉宇南表示重點考慮老舊小區和老年家庭改造，鼓勵有條件的地方補貼家裝電梯等。另外是支持綠色智能家電銷售，鼓勵以舊換新。

他指出，政府會補貼一些高效節能的智能產品，例如變頻空調、雪櫃、滾筒洗衣機、平板電視等。

劉宇南特別提到城鄉消費，重要在於挖掘大陸農村網購和旅遊消費潛力，支持有條件的地方針對本地優質特色農產品網絡銷售進行補貼，建立健全住宿、餐飲等鄉村旅遊和服務標準。