民生觀察網劉飛躍被控顛覆罪 判刑5年

2019-01-29 15:06 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



大陸維權網站「民生觀察」負責人劉飛躍，被大陸法院控以「煽動顛覆國家政權罪」，今在湖北省隨州市中級法院被裁定罪名成立，判監5年，剝奪政治權利3年，並沒收個人財產101萬元人民幣。

據香港蘋果日報，檢方的起訴書羅列劉飛躍的「罪狀」，包括發表「非暴力」系列文章，誹謗國家政權和社會主義制度，傳播顛覆國家政權思想，及提出顛覆國家政權的方式、方法。

此外，檢方又指劉飛躍發表《中國維穩與人權》《被精神病與人權》等報告，造謠、誹謗中共與政府「嚴重踐踏人權」。檢方又認為他組織、策劃、發表漫畫、海報等攻擊國家司法機關，他還接受境外媒體採訪、開辦「民生觀察」網站，「與境外機構、組織勾結，申請接受境外資金資助，供其長期從事煽動顛覆國家政權活動」。

法院裁定劉飛躍煽動顛覆國家政權罪，罪名成立，被判有期徒刑5年，剝奪政治權利3年，並處沒收個人財產人民幣101萬元；沒收電腦主機兩台，手機一部。