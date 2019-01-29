民生觀察網劉飛躍被控顛覆罪 判刑5年
大陸維權網站「民生觀察」負責人劉飛躍，被大陸法院控以「煽動顛覆國家政權罪」，今在湖北省隨州市中級法院被裁定罪名成立，判監5年，剝奪政治權利3年，並沒收個人財產101萬元人民幣。
據香港蘋果日報，檢方的起訴書羅列劉飛躍的「罪狀」，包括發表「非暴力」系列文章，誹謗國家政權和社會主義制度，傳播顛覆國家政權思想，及提出顛覆國家政權的方式、方法。
此外，檢方又指劉飛躍發表《中國維穩與人權》《被精神病與人權》等報告，造謠、誹謗中共與政府「嚴重踐踏人權」。檢方又認為他組織、策劃、發表漫畫、海報等攻擊國家司法機關，他還接受境外媒體採訪、開辦「民生觀察」網站，「與境外機構、組織勾結，申請接受境外資金資助，供其長期從事煽動顛覆國家政權活動」。
法院裁定劉飛躍煽動顛覆國家政權罪，罪名成立，被判有期徒刑5年，剝奪政治權利3年，並處沒收個人財產人民幣101萬元；沒收電腦主機兩台，手機一部。
現年48歲的劉飛躍，1996年撰寫《中南海是中國腐敗的根源》，遭當局拘留15天。 1998年成為中國民主黨湖北省黨部7名成員之一。1999至2002年，致力於非暴力理論研究，發表一系列有關非暴力的文章：《論非暴力原則》《非暴力鬥爭的可行性》《「六．四」與非暴力》及《非暴力之聲──民主與動亂》等。2003年聯合其他5位人士發起呼籲政府進行政治改革的「文化衫運動」，發表《無聲的吶喊－大陸六位公民穿上文化衫要求啟動政治體制變革》； 2004年1月26日，走上街頭徵集簽名，發表「五百四十三位群眾簽名上書要求降低藥價維護生命健康權」。2016年11月失蹤，家人尋找後發現他被大陸警方刑事拘留，至今已被拘留2年2個月。
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