大陸公布推動消費增長方案 鼓勵汽車、家電舊換新

2019-01-29 14:26 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



大陸國家發展和改革委員會表示，2019年中國經濟面臨下行壓力，外部環境複雜嚴峻，穩消費擴消費具有更加重要的現實意義。為此，包括發改委在內共十個部門29日聯袂發布《進一步優化供給推動消費平穩增長 促進形成強大國內市場的實施方案 （2019年）》，提出24項政策措施，重點包括鼓勵大陸汽車與家電「舊換新」，以及促進農村消費「提質升級」。

發改委稱，2018年，中國大陸消費運行出現一定波動，全國社會消費品零售總額年比增長9%，回落1.2個百分點。去年底中共中央經濟工作會議明確指出，要提升產品質量、改善消費環境、增強消費能力，促進形成強大國內市場。

為落實中共中央經濟工作會議精神，推動《中共中央 國務院關於完善促進消費體制機制進一步激發居民消費潛力的若干意見》等政策指示，更好滿足人民群眾對美好生活的嚮往，制訂此一《實施方案》。

《實施方案》共提出六個方面24項政策措施，包括：一、多措並舉促進汽車消費，更好滿足居民出行需要；二、補足城鎮消費供給短板，更好滿足城鎮化和老齡化需求；三、促進農村消費提質升級，拉動城鄉消費聯動發展；四、加強引導支持，帶動新品消費；五、擴大優質產品和服務供給，更好滿足高質量消費需求；六、完善政策體系，進一步優化消費市場環境。

在促進汽車消費方面主要的政策措施有，有序推進老舊汽車報廢更新。對淘汰更新老舊柴油貨車、推廣使用新能源汽車等大氣汙染治理措施成效顯著的地方，中央財政在安排相關資金時予以適當傾斜支援。

持續優化新能源汽車補貼結構。將更多補貼用於支持綜合性能先進的新能源汽車銷售，鼓勵發展高技術水準新能源汽車。

促進農村汽車更新換代。有條件的地方，可對農村居民報廢三輪汽車，購買3.5噸及以下貨車或1.6升及以下排量乘用車，給予適當補貼，帶動農村汽車消費。

在鼓勵民眾家電「舊換新」方面則提出，支持綠色、智慧家電銷售。有條件的地方可對產業鏈條長、帶動係數大、節能減排協同效應明顯的新型綠色、智慧化家電產品銷售，給予消費者適當補貼。

有條件的地方可對消費者交售舊家電（冰箱、洗衣機、空調、電視機、抽油煙機、熱水器、灶具、電腦），並購買新家電產品給予適當補貼，推動高質量新產品銷售。