廣東生產總值9.73兆元 增長6.8%

2019-01-29 01:31 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



廣東省十三屆人大二次會議28日上午在廣州開幕。廣東省人民政府省長馬興瑞在政府工作報告時稱，2018年廣東經濟運行保持在合理區間，全省地區生產總值達9.73兆元（人民幣，下同），同比增長6.8%。

中新社報導，去年廣東地方一般公共預算收入達1.21兆元，可比增長7.9%，居民人均可支配收入達3.58兆元，增長8.5%。省重點項目完成投資超過7000億元，帶動固定資產投資增長10.7%。進出口總額達7.16兆元，增長5.1%。全省實際利用外資1450.9億元，增長4.9%，其中，製造業實際利用外資增長57.9%。社會消費品零售總額增長8.8%。

此外，去年廣東個體工商戶和私營企業數量突破1000萬戶，民營經濟增加值達5.26兆元，占地區生產總值比重提高到54.1%。全省規模以上工業企業新增8439家，總量超過5萬家，躍居全大陸第一。國家級高新技術企業數量超過4萬家，總數、總收入、淨利潤等均居全大陸第一。

報告還提出2019年廣東經濟社會發展的主要預期目標，其中，地區生產總值增長估計在6%-6.5%，突破10兆元大關。

馬興瑞指出，廣東經濟外向度高，受外部環境變化的衝擊影響大，但經過改革開放40年的發展，廣東積累了堅實的經濟基礎和應對風險挑戰的豐富經驗，現在又出現粵港澳大灣區建設的重大歷史性機遇。2019年廣東將舉全省之力推進粵港澳大灣區建設，在更高水平上擴大開放。

馬興瑞表示，廣東將實施數位經濟發展規劃，推動互聯網、大數據、雲計算與實體經濟深度融合，建設大陸國家數位經濟發展先導區。建設若干人工智能產業集群。在珠三角城市群啟動5G網絡部署，加快5G商用步伐。

此外，廣東將加大重點項目推進力度，全年安排省重點項目投資6500億元。打造珠三角聯通粵東、粵西、粵北的高（快）速交通通道，推進贛州至深圳、廣州至汕尾、汕尾至汕頭等高鐵建設，開工建設廣湛高鐵，建成梅汕鐵路等項目。