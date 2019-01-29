建設大灣區 廣東加快腳步

2019-01-29 01:31 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



廣東省13屆人大2次會議28日上午在廣州開幕。廣東省長馬興瑞在政府工作報告時稱，2019年廣東將加快編製粵港澳大灣區建設專項規劃，攜手港澳建設國際一流灣區和世界級城市群，打造引領全國高質量發展的重要動力源。

報告指出，去年粵港澳大灣區規劃建設邁出實質性步伐。廣東落實便利港澳居民到內地發展的政策措施，在科研經費跨境使用、取消辦理就業許可證、實施港澳居民居住證政策等方面取得突破。加快標誌性基礎設施建設，廣深港高鐵順利開通運營，「一地兩檢」通關政策落地，蓮塘／香園圍口岸、粵澳新通道等項目建設加快。

馬興瑞表示，2019年，廣東將加快粵港澳大灣區國際科技創新中心建設。共建廣深港澳科技創新走廊，布局建設一批粵港澳聯合實驗室。爭取創建綜合性國家科學中心。促進實驗室、大科學裝置、大型科研儀器設備、科學數據與港澳開放共享，強化高校、科研機構和科技企業對接合作。

馬興瑞稱，廣東將推動大灣區基礎設施互聯互通，完善港珠澳大橋、廣深港高鐵的運營管理和機制安排，建成開通蓮塘／香園圍口岸，加快粵澳新通道、新橫琴口岸建設，推廣實施「一地兩檢」、「合作查驗」、「一次放行」、「一站式」通關。抓好深中通道、虎門二橋、廣州白雲機場第二高速等建設。加快廣州白雲機場三期擴建、寶安機場擴建、珠三角樞紐（廣州）新機場等前期工作，抓好廣州港南沙港區四期工程等港口建設，加快打造世界級機場群和港口群。

同時，廣東將推進與港澳在法律服務、金融、醫療、建築等領域的規則對接，提昇市場一體化水平。推動設立粵港澳大灣區國際商業銀行。深入推進粵港澳合作辦學、合作辦醫，抓好港澳青年創新創業基地建設。規劃建設大灣區文化遺產旅遊路徑。為港澳居民在廣東學習、就業、創業、生活提供更加便利的條件。