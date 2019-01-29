貴州人代會 展示5G體驗區

2019-01-29 01:31 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



「沒想到在省兩會現場可以體驗到5G網絡，感覺傳輸速度很快，很方便，希望這一技術能早日全面應用。」貴州省人大代表劉玲如是說道。連接5G網路時，下載1G大的視頻只需3至5秒。

貴州省第13屆人民代表大會第2次會議現場展示5G體驗區。尚處試點階段的5G網路技術，如今在貴州省兩會現場就可以體驗到。

據報導，中國聯通已完成此次貴州省兩會現場的5G網路全覆蓋。中國移動在兩會現場所設立的5G體驗專區，可以現場對比4G和5G的網路速率，還可以讓與會代表和委員率先體驗到5G技術。

中國移動貴州公司相關負責人齊肇建介紹，在兩會現場移動5G網路峰值速率每秒達到20Gb，比4G網路快近100倍。「現場展示的360VR直播應用，通過5G網路的高速傳輸，結合VR技術，兩會代表和委員可在現場實時觀賞數公里之外的觀山湖公園美景。」

「基於5G網絡的大帶寬、低時延的傳輸能力，能够實現超高清的實時直播，同時利用網路切片技術，能保證穩定、安全的視頻直播要求。」中國聯通貴州分公司副總經理俞軍方說。

貴州作為國家大數據綜合試驗區，正力推人工智能、量子信息、5G移動通信、物聯網等大數據領域產業加速發展。

2018年初，貴陽與北京、天津、青島等12個城市成為首批5G試點城市。目前貴陽市已完成第一批5G試驗站的建設，實現了貴陽主城區部分重要區域的5G網路覆蓋。同時，多個市（州）也陸續開通5G試驗站。

貴州省長諶貽琴在做政府工作報告時表示，貴州省政府將加快推進貴陽5G實驗網綜合應用示範項目建設，積極謀劃5G網路布局和建設，出省帶寬突破1萬Gbps，推動網路提速降費，推進智慧廣電綜合試驗區建設，完成信息基礎設施投資120億元人民幣。