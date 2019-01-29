滬零售新產物 智慧小店增千家

2019-01-29 01:31 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



上海的新零售小店近來越來越多：蘇寧等老牌零售巨頭加速布局「蘇寧小店」；「本來生活」等生鮮電商平台也開出實體店「本來鮮」；全家、7-11、羅森等便利店也與京東到家等互聯網品牌合作，升級為能夠提供O2O服務的新型小店。

解放日報報導，「去年，蘇寧小店在上海布局了600家，今年將再增加900家。」蘇寧易購華東二區執行副總裁徐海瀾坦言，在消費升級背景下，由技術加持的「小店」已成為上海零售業的新產物。據不完全統計，去年一年上海新開或升級的智慧小店超過1000家。

報導說，小店既有特點又有共性。在古羊路上的「本來鮮」中，「本來生活」主打的各種「回家吃飯」商品占了絕大多數，包括蔬菜瓜果、米麵糧油等；而在中山公園商圈的蘇寧小店，除了日用百貨外，還增加了生鮮、進口快消品等蘇寧線上上「爆款」產品。

從共性看，這些小店不過幾十平方米，但都提供手機下單、即時配送服務，在30分鐘內就能送貨上門。銷售的產品大多經過大資料篩選，比如有的小店開在寫字樓下，白領喜歡的早餐、午餐商品就會多一些；有的小店在社區裡，那麼糧油產品選擇會更豐富。「千人千面」不僅體現線上上，同樣反映線下上，小店滿足了人們「最後100米」的消費需求。

越來越多的經營者意識到「新零售」的核心是應用技術手段對「人、貨、場」零售三要素進行升級，而小店作為深入一線的商業設施，可以成為不同零售品牌獲取線下流量的核心入口。