一城一策 2019房市調控主流

2019-01-29 01:31 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



從目前多份地方政府工作報告可以看出，未來中國大陸樓市調控會更加精準化，地方「一城一策」將成主流。

「證券日報」報導，貝殼研究院院長楊現領表示，各地在落實「一城一策」調控政策過程中，既要通過地方的長效機制試點，不斷總結經驗，有序穩步推廣，也要在中央「房住不炒」的大邏輯下進行，同時地方也應承擔相應的責任。只有這樣，「一城一策」才能實現地方調控政策的靈活性，同時又能避免統一調控帶來的風險。

據「證券日報」報導，目前福建、河南、安徽、長沙、杭州、寧波、成都等地已相繼提出將按照「一城一策」原則制定有針對性地樓市調控政策。在目前樓市調控取得階段性成果、房價保持在穩定區間波動的背景下，業內對於未來政策調整的預期有所加大。

自2018年年底至今，房地產市場因城施策得到了明顯體現。如山東菏澤宣布取消住房限售政策，打響政策微調「第一槍」；廣州適度放鬆「限商」政策；青島暫停執行搖號售房等，雖然各地政策調整的內容並不相同，但都是根據自身實際情況進行調整。由此可以看到，各地在堅持長效機制建設的基礎上，因城施策特點愈發凸顯。

58安客房產研究院首席分析師張波預計，2019年起碼將有30個城市微調房地產調控政策，有望形成微調熱潮。

在中信證券房地產分析師張全國看來，目前財稅政策、土地政策和限購政策都缺乏調整的餘地，既沒有明顯加碼的必要，也沒有顯著放鬆的空間，但貨幣政策不同。當下房地產市場的新變化令貨幣政策有更大的騰挪空間，差別化住房政策也有了進一步調整的空間。隨著未來三四線城市房價下行壓力越來越大，預計以信貸政策托底的力度，有希望能夠增強。