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搶頭香 國際信評公司標普獲准進入大陸市場

2019-01-28 17:09聯合報 記者林宸誼╱即時報導

國際信評機構標準普爾LOGO。圖╱匯通網
國際信評機構標準普爾LOGO。圖╱匯通網
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中國人民銀行大陸央行）營業管理部28日發布公告，對美國標普全球公司在北京設立的全資子公司「標普信用評級（中國）有限公司」予以備案。

同日，中國銀行間市場交易商協會也公告接受標普信用評級（中國）有限公司，進入銀行間債券市場開展債券評級業務的註冊。

國際信評公司多年來一直希望進入大陸市場，但官方大門遲遲未開。華爾街日報2018年5月曾報導，標普表示已向大陸政府遞交成立獨立信評公司的計劃，希望將信評業務引入大陸這個全球最大債券市場，標普的動作領先另兩家國際評級機構惠譽和穆迪。

大陸央行在官網表示，信用評級行業對外開放是穩步擴大金融市場對外開放的重要組成部分。當前大陸金融市場國際化進程不斷加快，國際評級機構的引入，有利於滿足國際投資者配置多元化人民幣資產的訴求，也有利於促進中國評級行業評級品質改善，對中國金融市場的規範健康發展具有積極意義。

下一步將持續推進信用評級行業對外開放，支持更多具有國際影響力且符合條件的外資信用評級機構進入大陸市場。

同時，大陸央行將加強信用評級監管，強化市場約束機制，充分發揮信用評級在風險揭示和風險定價方面的作用。特別是在圍繞改善民營企業和小微企業融資環境，加大金融服務實體經濟的力度,引導市場預期等方面，充分發揮信用評級的作用。

中國人民銀行官網截圖
中國人民銀行官網截圖
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標普大陸央行中國人民銀行
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