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考三角函數變相裁員？陸連鎖超商：數學能力很重要

2019-01-28 14:59聯合報 記者林宸誼╱即時報導

大陸連鎖超商便利蜂，近期被爆料裁員出新招，要求員工參加數學考試，考試內容包括三角函數、空間向量等，考試不及格的都開除。便利蜂創始人莊辰超28日透過內部信回應表示，資金越充沛，需要的平均人員能力就越高，每個總部員工的數學邏輯能力對於便利店業務尤其重要。

大陸科技網站鈦媒體報導，莊辰超指出，便利店業務每一天都需要大量的基於數學邏輯評估的小決策，數學邏輯好，績效不一定超越預期，數學邏輯不好，績效很難達成預期。

莊辰超還透露，公司目前的資金儲備達到了人民幣數十億元，這是公司歷史上前所未有的高度，因此在公司資金最充裕的時候，進行最嚴苛的人員優化及組織能力提升是一貫的管理風格，人人精幹的團隊才能更有效使用更大量的資金。

莊辰超在內部信件中表示，對於績效優秀的員工，從榮譽的精神激勵到錢的物質激勵，該給的一定要給足，同樣對於績效不達標的員工，不該給的不會給。這是對辛勤工作的一份公平。

最後，莊辰超也表達了他的價值觀，認為體面的生活是要靠奮鬥，不是靠混，更不是靠躺地打滾。

新浪科技報導，上周末多名微博大V轉載職場社交軟體脈脈的匿名爆料，表示便利蜂要求全體員工考邏輯和數學，考試不及格會被開除，考試範圍涵蓋了三角函數、空間向量、機率等，內容相當豐富。

有認證為便利蜂的員工在職場社交軟體脈脈上反映，HR讓員工主動離職，不離職就說員工違紀，會被強制開除。還有員工表示，便利蜂2018年年底已經裁了一批應屆生，沒有補償，這兩天又要裁社招，也不給賠償。

便利蜂商店外觀。圖／網易財經
便利蜂商店外觀。圖／網易財經
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