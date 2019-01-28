粵港澳規劃綱要將出台 財爺賣澳洲物業改買大灣區

2019-01-28 14:25 世界日報 香港新聞組／香港28日電



粵港澳大灣區規畫綱要將於下月出台，曾被踢爆家族持有經營房生意及囤地的財政司司長陳茂波，趁大灣區規畫出台前，先出售澳洲物業，再「回流」大灣區投資磚頭。

香港蘋果日報報導，根據行會利益申報紀錄，陳本月11日申報太太許步明本月4日購入一個中山住宅單位作自用，註明「我（陳）亦會使用該單位」。去年8月及11月陳茂波亦曾更改申報，指太太已於去年8月24日簽署合約，賣出她全權擁有的一個澳洲雪梨住宅單位連車位，以及一個儲物格。故目前除中山物業外，陳茂波申報的物業只餘其妻及家人持有的一個灣仔區住宅單位，連同兩個車位作出租之用。

報導指出，陳茂波家人在中港均持有物業，但對即將公布的財政預算案中，如何解決港人居住問題，卻似未有具體方法。陳茂波27日出席臉書預算案直播時，被問到預算案如何解決居住問題，他表明無意推行租金管制，亦暗示不會重推公屋戶免租及代繳電費措施，只不斷力撐明日大嶼填海計畫。

陳昨亦透過臉書直播，為下月發布的新一份財政預算案進行諮詢，他指去年財政盈逾千億元，但今年盈餘將較去年少三分二，加上外圍環境一般，預算案主要考慮如何令市民受惠，「最緊要打工仔保住份工」，指公屋免租未必是最好利用資源的方法，又表明無意推行租金管制，而全民減免電費亦不夠環保，暗示不會重推這些派糖措施。

對於擱置萬億「明日大嶼」填海計畫的要求，陳重申計畫目的是興建更多房屋予港人居住，人工島上七成房屋單位都是公營房屋，有意見擔心填海受惠者是現時每日最多150個的單程證來港人士，建議安排單程證人士到大灣區團聚，陳指政府不能強迫市民到大灣區居住，呼籲市民以同理心對待新移民。