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面板失色 台灣友達、群創獲利劇減

2019-01-28 13:05世界日報 記者李珣瑛／台北28日電

面板價格跌跌不休，台灣雙虎上季毛利率同步面臨10%保衛戰，下探近年單季低點，全年表現也將大為失色，友達去年獲利恐年減約六成，群創全年獲利更面臨大減近九成的命運。

友達29日將舉行線上法說會，董事長彭双浪釋出的營運展望，成為市場觀察顯示器產業鏈後市發展的風向球。

友達、群創向來不對市場預估的財務數字置評。友達強調，營運數字將在法說會上揭露；群創已不再每季舉行法說會，將在董事會通過財報後以新聞稿發布營運相關資訊。

法人認為，面板報價從去年10月起一路下滑，直接衝擊雙虎基本面。友達去年第4季合併營收降至770.93億元，季減4.9%，年減4.4%，在營收下滑、報價走跌的雙重壓力下，單季獲利恐不如去年第3季。

友達去年合併總營收3076.34億元，年減9.8%；第3季每股純益為0.45元，累計前三季每股純益為1.03元。法人指出，友達去年第4季獲利約介於0.3至0.4元，全年每股純益約1.33元至1.43元附近，遠不及2017年的3.36元，整體獲利年減幅度約六成，衰退幅度遠大於營收。

群創去年第4季合併營收722.43億元，季減2.3%，年減8.7%。法人認為，群創上季獲利也難逃營收縮水、報價下滑夾擊壓力。2018年合併營收2793.76億元，年減15.1%。

群創去年營運波動大，去年第2季因提列未分配盈餘稅，單季轉盈為虧，去年第3季擺脫相關稅賦干擾，單季每股純益0.19元，累計去年前三季每股純益為0.29元。考量去年第4季報價下滑、毛利率持續走弱的壓力延續，單季獲利也恐不如前一季，全年每股純益恐不到0.5元，較前年每股純益3.72元大幅縮水近九成。

近期面板報價跌勢仍未停止，雙虎基本面壓力仍在。去年大陸10.5代線產能開出後，已造成超大尺寸75吋、65產品價格下跌近四成。

根據IHS Displaysearch最新報告，1月電視面板報價續挫，32吋單月大跌9%，報價跌到40美元，43吋、50吋、55吋、65吋等跌幅也在3%至4%，依然看不到止跌訊號，部分產品恐已跌破廠商成本。

業界人士分析，部分面板製造商不堪報價跌到成本附近的壓力，考慮第2季調漲價格，儘管韓廠進行生產線轉換，可能使得整體供給出現缺口，讓報價有反彈的契機，但目前市場超額供應壓力不減，韓系面板廠若要在下季末轉換生產線，以及其他面板廠調控產能時，仍要考量兼顧現金成本因素，若這些廠商評估後發現效益不如預期，可能使原本預期漲價心態落空，值得觀察。

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