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亞洲最大電競館旺角開幕 24小時營業估年吸120萬人

2019-01-28 12:33香港01 記者勞敏儀／報導

亞洲最大綜合電競館全場電腦均配置 GTX1080 至 RTX 2080 Ti 頂...
亞洲最大綜合電競館全場電腦均配置 GTX1080 至 RTX 2080 Ti 頂尖顯示卡及電競級螢幕。香港01記者張浩維／攝影
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近年香港政府積極推動電競產業，香港電競運動平台CGA（Cyber Games Arena）成立佔地2.5萬平方呎、亞洲最大綜合電競館，明（29）日下午3時起於旺角鬧市正式營業。電競館將設八大專區，包括配置造價達10萬元的超強水冷電競裝備獨立房、全港首個女性粉紅電競專區、多人連線4D體感虛擬實境（VR）専區、電競主題咖啡店等。

CGA行政總裁周啟康表示，電競館總投資達3,000萬元，期望每年吸引至少120萬人入場，建立電競愛好者聚腳社區。

CGA由3名年青人在2012年成立，圖為創辦人Ryan（左）及Kurt（右）。香...
CGA由3名年青人在2012年成立，圖為創辦人Ryan（左）及Kurt（右）。香港01記者張浩維／攝影
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電競館座落於旺角麥花臣匯，含地下室共兩層達2.5萬平方呎，24小時營業，預計每年舉辦超過150個電競項目。全場電腦均配置GTX1080至RTX 2080 Ti頂尖顯示卡及電競級螢幕，擁有專業競賽舞台並配備無縫液晶電視牆，並設有專業直播設備的直播室，以及耳機體驗及專屬硬件DIY專區。場內亦設有咖啡店供顧客休息，另顧客每光顧專區eSports Arena四小時，即可獲贈湯水或飲品。

e-CAFE提供電競主題飲品及咖啡，香港市民可免費入場。香港01記者張浩維／攝影
e-CAFE提供電競主題飲品及咖啡，香港市民可免費入場。香港01記者張浩維／攝影
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CGA由3名年青人在2012年成立，去年獲A輪投資5,000萬港元（約新台幣2億元）發展電競。周啟康說，電競館總投資達3,000萬元（約新台幣1億2千萬元），包括購置器材、裝修、宣傳等，期望兩年內回本。在電競館八大專區中，他最滿意的是eSports Arena，能支援80人同時「吃雞」玩射擊遊戲。

亞洲最大綜合電競館全場電腦均配置 GTX1080 至 RTX 2080 Ti 頂...
亞洲最大綜合電競館全場電腦均配置 GTX1080 至 RTX 2080 Ti 頂尖顯示卡及電競級螢幕。香港01記者張浩維／攝影
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此外，館內設女性專區，共有12個座位，專區內電競椅、耳機、鍵盤、滑鼠都是粉紅色，而顯示屏背面配搭閃亮元素。周啟康解釋，近年有不少女子電競戰隊，反映女性電競市場日益壯大，希望電競館可照顧女性玩家的需要。至於VR ZONE則預計要到2月底或3月才推出，周啟康預告屆時會有VR鬼屋遊戲、射擊喪屍遊戲，「因為香港人鐘意恐怖、打喪屍」，預計提供逾13個遊戲，並會定期更換。

全港首間電競館設有女性專區，走粉紅少女風。香港01記者張浩維／攝影
全港首間電競館設有女性專區，走粉紅少女風。香港01記者張浩維／攝影
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周啟康表示，香港市民可免費登記成會員，以小時租賃形式體驗電競，期望電競館可達成「Connecting Gamers」（連接所有玩家）願景，為電競玩家營造鬥獸場氣氛，體現比賽的緊張感覺。日後也會舉辦大小型賽事，例如今年NBA 2K亞太區邀請賽 （NBA 2K League APAC Invitational）將在電競館舉行，邀請亞洲區頂尖選手參與，成為電競玩家聚腳地，甚至小型社區。

電競館內會定期舉辦賽事，培訓香港本地電競生力軍。香港01記者張浩維／攝影
電競館內會定期舉辦賽事，培訓香港本地電競生力軍。香港01記者張浩維／攝影
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另電競館將推出會員優惠，包括1.28萬港元（約新台幣5.12萬元）全年任玩通行證，以及88,888港元（約新台幣36萬元）成為VVIP，全年可帶最多3名同行朋友任玩及獲贈價值逾4萬元的電腦裝備。

文章授權轉載自《香港01》

在特製專業直播設備的直播室內，直播主可錄製影片再後製。香港01記者張浩維／攝影
在特製專業直播設備的直播室內，直播主可錄製影片再後製。香港01記者張浩維／攝影
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電競選手可在專用的房間對戰，房內設有完善的隔音系統。香港01記者張浩維／攝影
電競選手可在專用的房間對戰，房內設有完善的隔音系統。香港01記者張浩維／攝影
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24小時營業、亞洲最大的綜合電競館CGA eSports Stadium位於旺角...
24小時營業、亞洲最大的綜合電競館CGA eSports Stadium位於旺角。香港01記者張浩維／攝影
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其中一間Boss Room設有超強水冷電競裝備，造價高達港幣10萬元。香港01記...
其中一間Boss Room設有超強水冷電競裝備，造價高達港幣10萬元。香港01記者張浩維／攝影
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