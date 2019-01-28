陸去年12月規模以上工業企業利潤年減1.9%

2019-01-28 10:37 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



大陸國家統計局28日發布最新數據顯示，2018年12月規模以上工業企業實現利潤總額人民幣6,808.3億元，年減1.9%，降幅比11月擴大0.1個百分點。

全年工業企業實現利潤總額人民幣66,351.4億元，比上年增長10.3%，增速比1到11月放緩1.5個百分點。

工業企業利潤可以協助判斷景氣趨勢，若工業品的需求旺盛，或價格上升，工業企業利潤就會上升，此時景氣相對熱絡，支持股價多頭走勢。