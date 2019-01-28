大陸證監會新主席上任 A股開高

2019-01-28 09:45 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



大陸證監會主席易會滿。圖/中國證券網 分享 facebook 大陸證監會新主席上任首日，A股開高，滬指、深成指、創業板分別漲0.58%、0.58%和0.60%。供銷社概念股走強，中農立華漲3%、供銷大集漲3.3%、敦煌種業漲1%；工商銀行A股漲1.5%、H股漲0.3%。

消息面，易會滿26日接棒證監會主席，劉士餘出任中華全國供銷合作總社黨組副書記。

新浪財經報導，國泰君安認為，當前春節效應整體是一個較為短暫的事件性投資，以春節前十個交易日為佳，春季躁動主驅動在於投資者風險偏好提升，春節前排名靠前的行業中週期類行業占比較高，春節後消費類行業的相對收益有所回升，同時電子、電腦等TMT行業表現居前。

國泰君安指出，未來市場情緒將恢復，局部性機會值得好好挖掘，當下應該做好新的一年開倉佈局的準備，才不辜負大盤一年以來的單邊下跌。

綜合中國人民銀行（大陸央行）資產「異動」以及積極疏通信用擴張的情況，招商策略認為當前需要密切注意信貸社融信號，如果社融增速回暖，說明央行主動擴表，信用跟隨擴張，則基建和地產可能會回暖。