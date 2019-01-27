月薪新台幣9,226元列「中產階級」 大陸網友氣炸

2019-01-27 23:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鍾詠翔 ╱即時報導



中國大陸國家統計局上周五罕見提出「中等所得群體」官方定義，月薪人民幣2,000元（新台幣9,226元）就躋身中產階級，結果引來網友一陣揶揄嘲諷，迫使統計局出面澄清，宣稱「中等所得群體」就是「中等所得組」的意思，與一般意義的中產階級概念無關。

根據統計局「國人時間分配調查報告」的界定，月薪低於人民幣2,000元者為低所得群體，2,000元至5,000元為中等所得群體，5,000元至1萬元為較高所得群體，1萬元以上為高所得群體。

此消息在中國網路引來一陣嘲諷，有網友表示：「你在開玩笑嗎？我一個月賺3,000元，突然成了中產階級，我認為自己是低所得群體。」也有網友說，這一定是富裕地區與發展最落後地區的平均值，這種統計方式並不準確。

由於網上出現雜音，統計局旋即澄清，宣稱中等所得的界定僅適用該報告，且「中等所得群體」就是「中等所得組」的意思，與一般意義的中產階級概念無關。

國家統計局長寧吉喆21日曾對中產階級提出寬鬆界定，表示中國擁有全球規模最大、最具成長性的中等收入群體，去年中等所得群體已超過4億人，有1.4億戶家庭年收入達到人民幣10萬（新台幣46.13萬元）到50萬元，具備買車、買房、旅遊的能力。

香港英文報《南華早報》報導，北京希望中產階級擴大消費，抵銷經濟成長放緩的衝擊，但現實生活中許多中產階級也面臨沉重經濟壓力。