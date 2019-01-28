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雲南拚兩亞輻射中心 外貿增2成4

2019-01-28 00:24聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

雲南省省長阮成發27日在雲南省第十三屆人民代表大會第二次會議作政府工作報告時表示，2019年，雲南將加快建設面向南亞、東南亞輻射中心，創建大陸國家進口貿易促進創新示範區，力爭進出口額增長15％以上，積極申建中國（雲南）自由貿易試驗區。

中新社報導，雲南位於中國大陸西南邊陲，毗鄰南亞、東南亞。近年來，在「一帶一路」建設中，雲南正努力建成中國大陸面向南亞、東南亞輻射中心。阮成發在政府工作報告中表示，2018年，雲南制定加快建設面向南亞東南亞輻射中心15個實施方案等政策，中國（昆明）跨境電子商務綜合試驗區獲批實施，外貿進出口總額增長24.7%。

2018年，雲南在交通、水利、能源、信息、物流為主要內容的「五網」建設方面，累計82個縣通高速公路、通車里程達5198公里；新開通動車線路3條，高鐵運營里程達1026公里；昆明長水國際機場新開和加密國際航線13條；滇中引水工程建設有序推進；昆明、大理、河口、磨憨、瑞麗等物流樞紐建設持續推進。

阮成發指出，2019年，雲南要推動各項改革深化，主動服務和融入「一帶一路」建設，加快建設面向南亞、東南亞輻射中心，創建大陸國家進口貿易促進創新示範區，力爭進出口額增長15％以上；深化通關便利化改革，積極申建中國（雲南）自由貿易試驗區。建成南亞東南亞進口商品展示交易中心，打造「永不落幕的南博會」。積極引進南亞、東南亞大型銀行到雲南設立分支機構或合資機構，全力建設中國（昆明）跨境電子商務綜合試驗區。

在基礎設施建設方面，2019年將努力補齊短板，力爭全年基礎設施投資增長20％以上。其中，推進縣域高速公路「能通全通」工程，使通高速公路的縣超過90個、通車里程接近6000公里；開工建設渝昆高鐵，確保成昆鐵路擴能改造竣工、成貴高鐵雲南段建成通車；推進蒙自、昭通、大理、麗江等機場項目建設；推進滇中引水、德厚水庫、阿崗水庫等重大水利工程建設；穩步發展航空物流，加快口岸物流配套設施建設。

東南亞輻射
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