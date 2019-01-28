德陽東方電氣 助力惠州天然氣電廠

2019-01-28 00:23 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／綜合報導



近日，由德陽東方電氣提供燃機、汽輪機及發電機的大陸裝機容量最大的天然氣發電廠－廣東惠州天然氣發電廠第三套機組，一次性通過168小時滿負荷運行，標誌著該專案二期工程全面竣工投產。 德陽東方電氣承擔廣東惠州天然氣發電廠專案工程，圖為惠州天然氣發電廠。 圖／四川德陽提供 分享 facebook

該工程的全面投產，將有效緩解廣東地區的電力供需矛盾，改善電源結構；還能為大亞灣石化區工業用戶提供大量高品質的熱源，符合當前節能降耗、環保高效、全面協調可持續發展的政策方針，具有良好的經濟效益和環保效益。

據了解，惠州天然氣發電廠一期採用3台M701F3機組，二期工程在一期基礎上，擴建3套460WF級改進型（M701F4）、高效一拖一雙軸熱電聯產燃氣－蒸汽聯合迴圈機組，東方電氣全套提供燃機、汽輪機、發電機及餘熱鍋爐。6套機組總裝機容量達2550MW級，成為大陸裝機容量最大的天然氣發電廠。

東方電氣集團有限公司，是全球最大的發電設備製造和電站工程總承包企業集團之一；總部位於四川省德陽市，發電設備產量連續14年位居世界前列。

此次承擔惠州天然氣發電廠專案工程，東方電氣燃機產業團隊從品質管控、風險防範、交貨進度、現場安裝、調試支援等方面嚴格管理、狠抓落實，為專案機組高品質投產，提供了有力的保障。

機組從首次點火到完成168試運行後投產，工期縮短為37天，整個調試過程「零跳機」。