海南5創新制度 衝自貿港建設

2019-01-28 00:23 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



海南省長沈曉明27日在該省六屆人大二次會議作「政府工作報告」透露，2019年海南將加快探索建設「中國特色自由貿易港」進程，爭取在旅遊業、現代服務業、高新技術產業等部分領域、部分園區，探索實施自貿港部分政策。

中新社報導，沈曉明在政府工作報告中指出，今年海南將配合研究制定自貿港總體方案，並推動盡早推出。建立完善自貿試驗區和自貿港統計指標體系，實現人流、物流、資金流進出島信息實時性、全覆蓋、全天候高效管控。抓緊研究操作層面方案，為自貿港建設做好思想、理論、技術和人力資源準備。

他表示，2018大陸當局明確的海南自貿區第一批11個配套方案中，7個方案已經審議通過，其中5個方案已印發實施，12個先導性項目取得階段性成果。

沈曉明說，2019年海南將從投資管理、貿易監管、金融開放、風險防控、事中事後監管共五方面推出首創性、差異化制度創新成果。其中，包括對洋浦保稅港區進出貨物，試行「一線放開、二線高效管住」的進出境管理制度。在海關特殊監管區域探索實施保稅、非保稅、口岸貨物同倉存儲、分類監管。在海南自由貿易賬戶體系基礎上，提高企業跨境存、貸、匯、兌的便利化水平。

2019年海南將加大醫療教育、旅遊、金融等重點領域開放力度，取消相關行業外資股比和准入限制。開展「兩頭在外」航空維修和外籍郵輪船舶維修業務，加快推進港口資源整合，增加境內外海上航線。與香港、澳門在服務業重點領域合作取得更多突破。

為深化市場化改革，海南將設立重點產業投資發展、中小微企業融資擔保和企業紓困基金，年內取消企業銀行賬戶許可，創新符合自貿試驗區特點的投融資體系。

沈曉明表示，海南2019年將 加快南繁科研育種基地、熱帶農業科學中心、全球動植物種質資源引進中轉基地、深海基地南方中心、航天領域重大科技創新基地建設。設立南海天然氣水合物勘探開採先導試驗區和海底礦物商業化開採示範區。