親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

海南5創新制度 衝自貿港建設

2019-01-28 00:23聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

海南省長沈曉明27日在該省六屆人大二次會議作「政府工作報告」透露，2019年海南將加快探索建設「中國特色自由貿易港」進程，爭取在旅遊業、現代服務業、高新技術產業等部分領域、部分園區，探索實施自貿港部分政策。

中新社報導，沈曉明在政府工作報告中指出，今年海南將配合研究制定自貿港總體方案，並推動盡早推出。建立完善自貿試驗區和自貿港統計指標體系，實現人流、物流、資金流進出島信息實時性、全覆蓋、全天候高效管控。抓緊研究操作層面方案，為自貿港建設做好思想、理論、技術和人力資源準備。

他表示，2018大陸當局明確的海南自貿區第一批11個配套方案中，7個方案已經審議通過，其中5個方案已印發實施，12個先導性項目取得階段性成果。

沈曉明說，2019年海南將從投資管理、貿易監管、金融開放、風險防控、事中事後監管共五方面推出首創性、差異化制度創新成果。其中，包括對洋浦保稅港區進出貨物，試行「一線放開、二線高效管住」的進出境管理制度。在海關特殊監管區域探索實施保稅、非保稅、口岸貨物同倉存儲、分類監管。在海南自由貿易賬戶體系基礎上，提高企業跨境存、貸、匯、兌的便利化水平。

2019年海南將加大醫療教育、旅遊、金融等重點領域開放力度，取消相關行業外資股比和准入限制。開展「兩頭在外」航空維修和外籍郵輪船舶維修業務，加快推進港口資源整合，增加境內外海上航線。與香港、澳門在服務業重點領域合作取得更多突破。

為深化市場化改革，海南將設立重點產業投資發展、中小微企業融資擔保和企業紓困基金，年內取消企業銀行賬戶許可，創新符合自貿試驗區特點的投融資體系。

沈曉明表示，海南2019年將 加快南繁科研育種基地、熱帶農業科學中心、全球動植物種質資源引進中轉基地、深海基地南方中心、航天領域重大科技創新基地建設。設立南海天然氣水合物勘探開採先導試驗區和海底礦物商業化開採示範區。

自貿試驗區自由貿易
【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

滬人均GDP 衝破2萬美元

2019-01-27 23:18

長三角一體化 江浙皖滬加速接軌

2019-01-28 00:27

數位經濟拉抬 浙江去年GDP增7.1％

2019-01-28 00:26

台旅會帶「金剛豬」 推台灣燈會

2019-01-28 00:26

雲南拚兩亞輻射中心 外貿增2成4

2019-01-28 00:24

德陽東方電氣 助力惠州天然氣電廠

2019-01-28 00:23

月薪新台幣9,226元列「中產階級」 大陸網友氣炸

2019-01-27 23:28

上海自貿新區 主打特殊經濟

2019-01-27 23:17

大陸．資金．對策／大陸台商資金劃轉注意事項

2019-01-27 23:17

北上資金今年來連四周增持

2019-01-27 15:17

陸企名人堂／北京設計師創業 要作最好的牙刷

2019-01-27 13:40

「金句主席」劉士餘掌證監會3年 掀監管風暴

2019-01-27 13:21

坐上火山口… 易會滿掌證監會 股民：名字一看就會漲

2019-01-27 13:18

百度發紅包87.6億元 春晚史上新高

2019-01-27 11:24

微信年終獎金人均1,290萬？官方回應三個字

2019-01-27 10:44

WTO電商談判 陸決定加入

2019-01-26 23:10

新科證監會主席易會滿 有渾身鮮明的市場觀點

2019-01-26 15:45

中國工商銀行董事長易會滿接任證監會主席

2019-01-26 15:22

陸官方澄清 月入人民幣二千元至五千元並非中等收入

2019-01-26 15:03

陸股一周／迎春報喜 白酒、家電股昂揚

2019-01-26 13:33

蘋果大陸市場繼續敗退 華為市占率創紀錄

2019-01-26 12:59

大陸蔬菜價格連漲七周 網友調侃買菜下廚不如叫外賣

2019-01-26 11:58

2018大陸券商成績單出爐！整體淨利下滑逾四成

2019-01-26 10:43

大陸證券業寒冬？龍頭券商廣發證券突發大幅降薪公告

2019-01-26 10:09

北京瞭望／貿易戰 大陸要不戰速決

2018-08-27 00:31

名家觀點／人民幣貨幣戰

2018-08-27 00:31

北京瞭望／周小川四要 點破人民幣大局

2018-08-20 01:34

彭博資訊專欄／川普下險棋 將付沈重代價

2017-04-30 00:55
看更多

熱門文章

流落海外春秋青銅「晉公盤」追回 圓雕龜鳥可轉動

2019-01-27 14:57

微信年終獎金人均1,290萬？官方回應三個字

2019-01-27 10:44

找人陪葬…佛山男隨機抱女童扔下商場3樓再跳樓

2019-01-27 13:01

華為風波後加撤駐中大使 陸媒：像驚弓之鳥

2019-01-27 17:09

影／渣男踹飛擋路女童 網怒：打斷他的腿

2019-01-27 17:41

央視主持人涉性侵 將2度缺席春晚

2019-01-27 10:58

「白馬會所」牛郎收富婆大禮 傳當天就被她老公打斷腿

2019-01-27 14:54

上海人均GDP突破2萬美元 加速追趕台灣

2019-01-27 10:44

倫敦金騙案 85歲收藏家被騙26.3億

2019-01-27 19:22

過年搭車帶白菜被罰錢！網友：交警腦子有坑

2019-01-27 16:04

大陸首位！徐燦擊敗歐美選手 登羽量級世界拳王

2019-01-27 13:28

擬匯88億到香港 加拿大人涉案在澳門被捕

2019-01-27 12:29

陳茂波：香港必須珍惜一國兩制及司法獨立

2019-01-27 16:16

點火變「四塊冰」！百年鋼城 真實上演冰雪奇緣

2019-01-27 11:00

百度已死？崔永元轟：認錢不認人性

2019-01-27 12:30

屠呦呦入圍「20世紀最偉大科學家」和愛因斯坦並列

2019-01-27 14:55

上海男公關炫寵鬧大 白馬會所遭依法處理

2019-01-27 11:35

月薪新台幣9,226元列「中產階級」 大陸網友氣炸

2019-01-27 23:28

打擊水貨／關注組上水站外示威 要陸客勿再來港

2019-01-27 20:22

前車之鑑 北京「天上人間」有償陪侍停業半年

2019-01-27 14:54

百度發紅包87.6億元 春晚史上新高

2019-01-27 11:24

大埔野豬遭警盾牌陣圍捕片段曝光 淒厲叫聲響遍天

2019-01-27 14:05

反水貨遊行／民主黨上水抗議 「淨心BB」復出挺同胞

2019-01-27 20:40

周強召開最高法院民主生活會 中紀委副書記列席

2019-01-27 19:15

高通：繼續尋求陸方禁令 阻止蘋果銷售

2019-01-27 12:00

領先大陸各地 上海今年將全面實施垃圾強制分類

2019-01-28 00:54

佛心老闆！員工買房 港企無息借款近800萬

2019-01-27 13:16

名家觀點／中國改革開放40年 為何風險越來越多

2019-01-27 13:16

「最敬業變臉」 女收費員委屈抹淚 秒微笑續服務

2019-01-27 12:59

政治爭議加上生活壓力 香港年輕人紛紛尋求外移

2019-01-27 20:02

「金句主席」劉士餘掌證監會3年 掀監管風暴

2019-01-27 13:21

長沙灣潮州菜館遭三男掃場 店長：不會向惡勢力低頭

2019-01-27 13:55

內地客快閃 新田購物城人氣低迷

2019-01-27 14:50

北上資金今年來連四周增持

2019-01-27 15:17

坐上火山口… 易會滿掌證監會 股民：名字一看就會漲

2019-01-27 13:18

眾志批國歌法不夠清晰 聶德權：不是強迫愛國

2019-01-27 14:51

滬人均GDP 衝破2萬美元

2019-01-27 23:18

上海2019經濟成長目標：6%至6.5%

2019-01-27 11:46

政務司張建宗先找民主派溝通 不歡而散

2019-01-27 14:49

活化油麻地果欄 9成支持原址保留

2019-01-27 14:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top