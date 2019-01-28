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台旅會帶「金剛豬」 推台灣燈會

2019-01-28 00:26聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

第九屆「台灣江蘇交流燈會」交流燈區26日晚間舉行開燈儀式，台灣海峽兩岸觀光旅遊協會（簡稱「台旅會」）執行秘書長林坤源，也趁此邀請大陸民眾來台參加即將於元宵節登場的「2019台灣燈會」。

第九屆「台灣江蘇交流燈會」交流燈區台灣主燈，以「金剛豬」造型設計，命名為「金豬報...
第九屆「台灣江蘇交流燈會」交流燈區台灣主燈，以「金剛豬」造型設計，命名為「金豬報喜」。 圖／台旅會提供
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為宣傳台灣燈會活動同時加強吸引赴台旅遊，台旅會於2010年起與江蘇省合辦「台灣江蘇交流燈會」，迄今已邁入第九屆，並連續第三年選定於江蘇常州「恐龍城迪諾水鎮廣場」舉辦。

由於常州與周邊的南京、無錫、蘇州及上海等華東主要客源市場，交通時間都在1小時高鐵車程內，可望吸引眾多長三角地區民眾於即將到來的春節假前來觀賞。

因此，台旅會也希望藉由此次燈會交流活動，為即將在東港大鵬灣舉辦的「2019台灣燈會」擴大宣傳。觀光局主秘林坤源在開燈儀式上向前來賞燈的大陸民眾推薦，「2019台灣燈會」將於元宵節2月19日起至3月3日在東港大鵬灣舉辦。

台灣燈會今年適逢30周年，將以「屏安鵬來．光耀三十」為整題設計主軸，並首度以東港知名的黑鮪魚為設計元素，打造「巨鮪來富」造型主燈，象徵「年年有餘、富貴屏安」。

台旅會此次參加「台灣江蘇交流燈會」的主燈則以「金剛豬」造型設計，命名為「金豬報喜」，設計理念係把守護山林的山豬，創意變身為充滿未來感的金剛豬，寓意諸事大吉、福氣滿盈。

另為凸顯台灣豐富的山海旅遊資源，還特別融入墾丁白沙灣的海浪、東港黑鮪魚、大鵬灣風帆、台灣東部沿海的海豚，以及蓮霧、鳳梨、香蕉與火鶴花等特色農產，以及最萌的台灣旅遊代言人「喔熊組長」等元素。

本屆台灣江蘇交流燈會交流燈區也再次邀請知名的台灣士林夜市團隊進駐，藉由蚵仔煎、炸雞排、臭豆腐、花枝丸、霸王薯條、珍珠奶茶等網紅台灣小吃的魅力，讓大陸民眾親身體驗來台旅遊大啖美食的樂趣。

為歡迎大陸旅客赴台欣賞台灣燈會，台旅會北京及上海辦事處結合組團社，推出「台灣燈會主題遊程」，赴台參加燈會行程的旅客將可獲贈「屏安豬」小提燈及專屬紀念品。自由行旅客也可搭乘「台灣好行」景點接駁公交車，由高鐵左營站前往大鵬灣，或轉搭台鐵至潮州車站，再換乘免費接駁車至燈會現場。

台灣燈會東港大鵬灣
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