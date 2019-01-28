數位經濟拉抬 浙江去年GDP增7.1％

2019-01-28 00:26 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



27日，浙江省長袁家軍在該省第十三屆人民代表大會第二次會議作政府工作報告時表示，2018年浙江省生產總值增長7.1%，一般公共預算收入升至中國大陸第4位，增長11.1%，城鄉居民人均可支配收入分別增長8.4%和9.4%。

其中，浙江數位經濟表現搶眼：去年該省啟動實施數位經濟「一號工程」，制定數位經濟五年倍增計劃，數位經濟核心產業增加值增長13.1%。該省去年共建成「無人車間」、「無人工廠」66個，新增上雲企業12萬家。在傳統產業改造提升方面，浙江新增工業機器人1.6萬台，淘汰企業落後產能1733家、整治「低散亂」企業（作坊）36179家。

此外，袁家軍指出，去年浙江省交通投資、高新技術產業投資、民間投資分別增長25.8%、22.6%和17.8%，浙商回歸到位資金5285億元人民幣，實際利用外資186億美元。該省政府工作報告在今年經濟社會發展主要預期目標中，建議生產總值增長6.5%左右。

袁家軍從扎實做好穩企業穩增長工作，堅持創新引領製造業高質量發展等十個方面作了相應部署。例如，在堅持創新引領製造業高質量發展方面，浙江將堅持數位產業化、產業數位化，全面實施數位經濟五年倍增計劃，深入推進雲上浙江、數位強省建設。

該省還將設立100億元人民幣數位經濟產業基金。重點打造100個「無人車間」、「無人工廠」，扶持100個骨幹數位企業，推進100個數位化重大項目，實施100個園區數位化改造。