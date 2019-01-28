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長三角一體化 江浙皖滬加速接軌

2019-01-28 00:27聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

27日召開的浙江省第十三屆人民代表大會第二次會議上，浙江省長袁家軍作政府工作報告時表示，浙江將加快落實長三角一體化發展戰略。除了浙江省，江蘇、安徽、上海等長三角省市今年的政府工作報告中，也就推進長三角一體化發展分別作出部署。

中新社報導，去年，「長三角一體化」步入快車道，長江三角洲區域一體化發展上升為大陸國家戰略。2018年6月，江蘇、浙江、安徽、上海三省一市就「長三角地區一體化發展三年行動計劃（2018-2020年）」達成充分共識。此後江浙皖滬三省一市就市場監督管理、環境保護等領域達成一系列合作。

袁家軍作政府工作報告時說，浙江將堅持全省域全方位融入長三角，充分發揮浙江體制機制、對外開放、數位經濟、綠水青山、民營經濟等優勢，制定浙江推進長三角一體化發展行動綱要，共同打造長三角一體化發展示範區。

袁家軍還提到，浙江將加快推進嘉興全面接軌上海，提升舟山群島新區建設水平，合作共建G60科創走廊，共同實施長三角一體化發展三年行動計劃，領頭抓好數位長三角、世界級港口集群、油氣貿易中心建設，推動重點任務落到實處。

在安徽兩會部分，科創是安徽推進長三角一體化的重要引擎。今年安徽省政府工作報告提出，要深度參與長江三角洲區域一體化發展國家戰略規劃綱要編製，其中將推進長三角科技創新共同體和產業合作示範基地建設，推動G60科創走廊宣蕪合段建設，打造實體化科創合作示範平台，同時加快基礎設施、公共服務、市場監管一體化進程，推進世界級機場群、城際軌道圈、國省幹支線、油氣管網統一規劃和建設。

在江蘇省政府工作報告中提及，該省將積極融入長三角區域一體化發展，主動與大陸國家層面對接，加強謀劃，做好規劃，實施「三年行動計劃」。上海市長應勇作政府工作報告時也表示，該市將推動長三角更高質量一體化發展，合力推進長三角一體化發展示範區建設。

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